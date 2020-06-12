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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято, 12 червня

Щороку 12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Він з’явився у 2002 році.

Цей день установила Міжнародна організація праці після однієї з конференцій. У такий спосіб вона намагається привернути увагу до проблеми незаконного використання праці дітей.

В Україні 12 червня відзначають День працівника фондового ринку, який був встановлений указом президента у 2008 році.

Іменини у цей день святкують Василь, Ісаак, Антоніна та Ян.

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За православним календарем, 12 червня вшановують преподобного Ісаакія, а за народним – відзначають зміїний день.

Наші предки вірили, що саме сьогодні змії стають агресивними і можуть нападати на людей.

Народні прикмети на 12 червня: 

  • Якщо павуки плетуть павутину, то незабаром різко зміниться погода.
  • Якщо чути гучний грім, то варто чекати похолодання.
  • Якщо вже зацвіла липа і черемха, то літо буде довгим та спекотним.

Що не можна робити 12 червня: 

  • Не можна вбивати змій та інших плазунів. Це може призвести до невдач і хвороб.
  • Не можна влаштовувати пишні гуляння, братися за надто важку роботу.

Загалом перший літній місяць буде багатим на святкові дні. Так, за церковним календарем на червень, з 15 чила починається Петрів (Апостольський) піст, який триватиме до 11 липня.

А 28 червня українці святкуватимуть велике державне свято – День Конституції України.

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