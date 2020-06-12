Щороку 12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Він з’явився у 2002 році.
Цей день установила Міжнародна організація праці після однієї з конференцій. У такий спосіб вона намагається привернути увагу до проблеми незаконного використання праці дітей.
В Україні 12 червня відзначають День працівника фондового ринку, який був встановлений указом президента у 2008 році.
Іменини у цей день святкують Василь, Ісаак, Антоніна та Ян.
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За православним календарем, 12 червня вшановують преподобного Ісаакія, а за народним – відзначають зміїний день.
Наші предки вірили, що саме сьогодні змії стають агресивними і можуть нападати на людей.
Народні прикмети на 12 червня:
- Якщо павуки плетуть павутину, то незабаром різко зміниться погода.
- Якщо чути гучний грім, то варто чекати похолодання.
- Якщо вже зацвіла липа і черемха, то літо буде довгим та спекотним.
Що не можна робити 12 червня:
- Не можна вбивати змій та інших плазунів. Це може призвести до невдач і хвороб.
- Не можна влаштовувати пишні гуляння, братися за надто важку роботу.
Загалом перший літній місяць буде багатим на святкові дні. Так, за церковним календарем на червень, з 15 чила починається Петрів (Апостольський) піст, який триватиме до 11 липня.
А 28 червня українці святкуватимуть велике державне свято – День Конституції України.