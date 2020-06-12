У п’ятницю, 12 червня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 21 місячний день.

Вдалий час для спонтанних рішень і вчинків. 12 червня астрологи рекомендують більше займатися фізичною активністю.

Також це дуже хороший день для генерування нових ідей і планів. Уже найближчим часом ви помітите підсумки своїх вкладень.

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Ні в якому разі не можна опускати руки і відмовлятися від вигідних пропозицій. На інтуїцію в цей день можна покладатися без будь-яких побоювань.

У 21 місячний день можна займатися домашніми справами і спортом. Вдалий період для готування і прибирання будинку.

У відносинах – це час зближення і романтики на найбільш високому рівні. Також це сприятливий день для позбавлення від шкідливих звичок.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.