Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Заснували свято у травні 2005 року під егідою ООН.

Саме у цей день у 1868 році народився австрійський лікар Карл Ландштейнер, який відкрив різні групи крові у людини.

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Факти ICTV зібрали 10 цікавих фактів про донорство.

Кожна людина має у середньому 5,5 літрів крові, під час переливання у донора забирають від 350 мл до 450 мл. Реципієнтам, які впродовж року здали кров в об’ємі двох максимальних доз (700-900 мл), виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від його стажу роботи. Щоб забезпечити повноцінний банк крові для лікарень, потрібно не менше 40 донорів на 1 тис. жителів. Загалом, у країні 10-15% мають бути донорами, проте насправді цей відсоток у десятки разів менший. Людина, яка виявила бажання стати донором крові, має право на вихідний у день здавання зі збереженням середнього заробітку, а студенти звільняються від занять. У день процедури донору повинні забезпечити безкоштовний сніданок та обід за рахунок медичного закладу, де відбувалось здавання крові. Донори, які регулярно здають кров, рідше страждають на серцево-судинні захворювання та краще переносять кровотечу за різноманітних травм. Також ВООЗ дослідила, що вони живуть на 5 років довше, оскільки після здавання крові активізується імунна система та система кровотворення. Донори, які впродовж року здали більше 40 допустимих донацій крові чи 60 максимальних доз плазми, можуть отримати посвідчення Почесний донор України. Такі реципієнти мають певні пільги від держави: безоплатне позачергове зубопротезування, безкоштовне забезпечення донорською кров’ю за потреби, безкоштовне придбання путівок для санітарно-курортного лікування за місцем роботи чи навчання, пільгова купівля ліків за рецептами зі знижкою 50%, використання щорічної оплачуваної відпустки у зручний для людини час, отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на місяць. Учням професійних закладів освіти та студентам вузів надається грошова допомога у розмірі 25% від стипендії впродовж шести місяців після здавання крові. Одна донація може врятування життя трьом людям. Адже кров обробляється та розподіляється на три різних компоненти: плазму, тромбоцити та еритроцитарну масу. Для одного пацієнта потрібно три донори крові.

Найуніверсальніший донор – реципієнт з I групою та Rh- фактором. Їхню кров можна переливати будь-якій людині. Проте наразі таку практику не застосовують, а переливання між різними групами крові неприпустиме.

Донорство в Україні

У березні 2020 року у Львові запустили сервіс для охочих здати кров.

Така необхідність виникла через зменшення кількості людей для донорства у зв’язку із запровадженням карантину для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

На початку червня Верховна Рада України ухвалила закон №2429 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я, згідно з яким забороняється вивозити донорську кров з території країни.

Лише у разі гуманітарної допомоги та за рішенням Кабінету міністрів України це буде можливо.