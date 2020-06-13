Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Заснували свято у травні 2005 року під егідою ООН.
Саме у цей день у 1868 році народився австрійський лікар Карл Ландштейнер, який відкрив різні групи крові у людини.
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Факти ICTV зібрали 10 цікавих фактів про донорство.
- Кожна людина має у середньому 5,5 літрів крові, під час переливання у донора забирають від 350 мл до 450 мл.
- Реципієнтам, які впродовж року здали кров в об’ємі двох максимальних доз (700-900 мл), виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від його стажу роботи.
- Щоб забезпечити повноцінний банк крові для лікарень, потрібно не менше 40 донорів на 1 тис. жителів. Загалом, у країні 10-15% мають бути донорами, проте насправді цей відсоток у десятки разів менший.
- Людина, яка виявила бажання стати донором крові, має право на вихідний у день здавання зі збереженням середнього заробітку, а студенти звільняються від занять.
- У день процедури донору повинні забезпечити безкоштовний сніданок та обід за рахунок медичного закладу, де відбувалось здавання крові.
- Донори, які регулярно здають кров, рідше страждають на серцево-судинні захворювання та краще переносять кровотечу за різноманітних травм. Також ВООЗ дослідила, що вони живуть на 5 років довше, оскільки після здавання крові активізується імунна система та система кровотворення.
- Донори, які впродовж року здали більше 40 допустимих донацій крові чи 60 максимальних доз плазми, можуть отримати посвідчення Почесний донор України. Такі реципієнти мають певні пільги від держави: безоплатне позачергове зубопротезування, безкоштовне забезпечення донорською кров’ю за потреби, безкоштовне придбання путівок для санітарно-курортного лікування за місцем роботи чи навчання, пільгова купівля ліків за рецептами зі знижкою 50%, використання щорічної оплачуваної відпустки у зручний для людини час, отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на місяць.
- Учням професійних закладів освіти та студентам вузів надається грошова допомога у розмірі 25% від стипендії впродовж шести місяців після здавання крові.
- Одна донація може врятування життя трьом людям. Адже кров обробляється та розподіляється на три різних компоненти: плазму, тромбоцити та еритроцитарну масу.
- Для одного пацієнта потрібно три донори крові.
Найуніверсальніший донор – реципієнт з I групою та Rh- фактором. Їхню кров можна переливати будь-якій людині. Проте наразі таку практику не застосовують, а переливання між різними групами крові неприпустиме.
Донорство в Україні
У березні 2020 року у Львові запустили сервіс для охочих здати кров.
Така необхідність виникла через зменшення кількості людей для донорства у зв’язку із запровадженням карантину для запобігання розповсюдженню коронавірусу.
На початку червня Верховна Рада України ухвалила закон №2429 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я, згідно з яким забороняється вивозити донорську кров з території країни.
Лише у разі гуманітарної допомоги та за рішенням Кабінету міністрів України це буде можливо.