День батька 2020 - ідеї подарунків

День батька в Україні щорічно відзначають у третю неділю червня. У 2020 році свято татусів випадає на 21 червня.

Існує чимало варіантів, як привітати тата з Днем батька, аби зробити приємне та залишити гарний спогад.

Відомий англійський письменник Герберт Велз сказав: Один батько навчить краще, ніж сто вчителів.

Подарунки на День батька обов’язково потрібно обирати з душею, щоб виразити усю вдячність та любов до свого тата.

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Факти ICTV публікують добірку найкращих ідей, як привітати тата з Днем батька 2020.

День з татом

Один із найкращих варіантів – запропонувати татові провести день за спільним заняттям. Це може бути ранковий похід в ліс за грибами, риболовля за містом або ж вечірній велопробіг.

Чудова нагода пригадати, чим ви займалися у дитинстві, адже з роками можливостей проводити час разом стає менше. День з татом обов’язково стане не лише гарним спогадом, а й відпочинком для душі.

Привітання на відстані

Якщо карантин розділив вас із родиною, привітати тата із його днем можна яскравим відео. Знайдіть ваші спільні фото з дитинства та створіть колаж із музикою.

Або ж спробуйте домовитися зі всіма близькими та друзями родини і створіть спільне відеопривітання, де кожен зможе сказати, за що любить тата. Таке відео стане приємним сюрпризом, який можна буде переглядати знову і знову.

Подарунок мрії

Зверніться до зацікавлень та хобі свого батька: можливо, він грає на гітарі, любить читати історичну літературу або у будь-яку пору дня і року готовий поїхати на рибалку?

Такі презенти завжди будуть нагадувати про вас, коли тато захоче зайнятися улюбленою справою, і це обов’язково зблизить вас ще більше. Існує безліч ідей подарунків татові на День батька, головне знати, що йому точно сподобається і знадобиться у використанні.

Вечірка-сюрприз

Якщо заздалегідь підмовити усю родину зробити татові сюрприз – це точно запам’ятається надовго. Так склалося, що День матері є більш популярним святом в Україні, тому тато може навіть не здогадуватися, що сьогодні його день, коли вся родина дружно привітає його.

Поїдьте на відпочинок за місто, відвідайте екскурсію або парк розваг – відштовхуйтеся від того, що було б цікаве саме вашому татові.

Згадати все

Бути батьком – це складніше, ніж здається. У багатьох українських родинах саме батько відповідає за виховання дітей, вчить читати і ходити, влаштовує прогулянки, навчає кататися на велосипеді.

Тому згадати усі приємні моменти, пов’язані із вашим дитинством, тим паче у великому родинному колі, буде справді гарним подарунком і чудовою нагодою ще раз подякувати за доброту і турботу.