13 червня українські віряни відзначають день одного із сімдесяти апостолів – святого Веремія Розпрягальника.

Існує декілька версій його смерті, однак церква не відносить єпископа Веремія до мучеників.

Традиційно цього дня закінчувалися посіви на полях.

Іменини святкують: Микола, Пилип, Роман, Борис, Христина.

13 червня Україна святкує День визволення Маріуполя від бойовиків так званої ДНР.

Бої за місто тривали з 6 травня до 13 червня 2014 року і закінчилися перемогою українських військ.

Читайте: Календар церковних свят на червень 2020

Народні прикмети і традиції

Вранці туман – літо буде грибним.

Чути, як кує зозуля – погода буде теплою.

Якщо дощить – чекати поганого врожаю.

Павуки плетуть павутину – до сонячної погоди.

Що не можна робити сьогодні

Традиційно не можна було лінуватися – цього дня усі працювали у полі та займалися домашніми справами.

Посіви цього дня можуть дати поганий врожай.

Цей день в історії

1892 — у Києві в роботу запущено перший електротрамвай в Російській імперії.

1895 — перші у світі автомобільні гонки (Франція).

1919 — на Івано-Франківщині польські військові розстріляли представників уряду ЗУНР на чолі з Михайлом Мартинцем.

1983 — світ побачив перший мобільний телефон Dynatac 8000x, розробником якого стала компанія Motorola.

1983 — космічний зонд США вперше полетів за межі Сонячної системи.

У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік важливих християнських дат, а також перелік усіх постів та поминальних днів. Наступне велике свято – Івана Купала, яке відзначають з 6 на 7 липня.