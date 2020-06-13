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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 13 червня

13 червня українські віряни відзначають день одного із сімдесяти апостолів – святого Веремія Розпрягальника.

Існує декілька версій його смерті, однак церква не відносить єпископа Веремія до мучеників.

Традиційно цього дня закінчувалися посіви на полях.

Іменини святкують: Микола, Пилип, Роман, Борис, Христина.

13 червня Україна святкує День визволення Маріуполя від бойовиків так званої ДНР.

Бої за місто тривали з 6 травня до 13 червня 2014 року і закінчилися перемогою українських військ.

Читайте: Календар церковних свят на червень 2020

Народні прикмети і традиції

  • Вранці туман – літо буде грибним.
  • Чути, як кує зозуля – погода буде теплою.
  • Якщо дощить – чекати поганого врожаю.
  • Павуки плетуть павутину – до сонячної погоди.

Що не можна робити сьогодні

  • Традиційно не можна було лінуватися – цього дня усі працювали у полі та займалися домашніми справами.
    Посіви цього дня можуть дати поганий врожай.

Цей день в історії

  • 1892 — у Києві в роботу запущено перший електротрамвай в Російській імперії.
  • 1895 — перші у світі автомобільні гонки (Франція).
  • 1919 — на Івано-Франківщині польські військові розстріляли представників уряду ЗУНР на чолі з Михайлом Мартинцем.
  • 1983 — світ побачив перший мобільний телефон Dynatac 8000x, розробником якого стала компанія Motorola.
  • 1983 — космічний зонд США вперше полетів за межі Сонячної системи.

У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік важливих християнських дат, а також перелік усіх постів та поминальних днів. Наступне велике свято – Івана Купала, яке відзначають з 6 на 7 липня.

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