13 червня українські віряни відзначають день одного із сімдесяти апостолів – святого Веремія Розпрягальника.
Існує декілька версій його смерті, однак церква не відносить єпископа Веремія до мучеників.
Традиційно цього дня закінчувалися посіви на полях.
Іменини святкують: Микола, Пилип, Роман, Борис, Христина.
13 червня Україна святкує День визволення Маріуполя від бойовиків так званої ДНР.
Бої за місто тривали з 6 травня до 13 червня 2014 року і закінчилися перемогою українських військ.
Читайте: Календар церковних свят на червень 2020
Народні прикмети і традиції
- Вранці туман – літо буде грибним.
- Чути, як кує зозуля – погода буде теплою.
- Якщо дощить – чекати поганого врожаю.
- Павуки плетуть павутину – до сонячної погоди.
Що не можна робити сьогодні
- Традиційно не можна було лінуватися – цього дня усі працювали у полі та займалися домашніми справами.
Посіви цього дня можуть дати поганий врожай.
Цей день в історії
- 1892 — у Києві в роботу запущено перший електротрамвай в Російській імперії.
- 1895 — перші у світі автомобільні гонки (Франція).
- 1919 — на Івано-Франківщині польські військові розстріляли представників уряду ЗУНР на чолі з Михайлом Мартинцем.
- 1983 — світ побачив перший мобільний телефон Dynatac 8000x, розробником якого стала компанія Motorola.
- 1983 — космічний зонд США вперше полетів за межі Сонячної системи.
У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік важливих християнських дат, а також перелік усіх постів та поминальних днів. Наступне велике свято – Івана Купала, яке відзначають з 6 на 7 липня.