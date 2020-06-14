Дизель шоу звинуватило Квартал у плагіаті: всі подробиці

Гумористичний проект Дизель шоу звинуватив Вечірній квартал у плагіаті.

Вони розмістили порівняльне відео, на якому можна побачити практично ідентичні номери.

Водночас різниця між номерами – 5 років. Дизель шоу поставили його у 2015 році, тоді як 95-й квартал – 2020-му.

Читайте: Перша шлюбна ніч і тур у пекло – 7 відео Дизель Шоу, які варто подивитися

– Напевно миші, які з’їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з Кварталу. І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають “живими класиками”, але авторське право в нашій країні ніхто не скасовував. Або ми чогось не знаємо? – описали ситуацію у Дизель шоу.

Чи підуть до суду у Дизель шоу поки вирішують.

– Тут справа не в суді, а в моральному боці. У нас колись був номер із Іриною Білик і до неї виходили на підтанцовку Євген Гашенко і Єгор Круторогов. А люди пишуть, що вони недавно зробили схожий номер і Наталкою Могилевською. Це питання до їх керівництва, – розповів у коментарі Фактам ICTV шеф редактор Дизель студії Олексій Бланар.

У Дизель шоу вважають, що у шоу мають бути хороші редактори, які мають передивлятись конкурентів і колег по цеху, щоб не було повторів.

– Це не просто номер вже класика. Ми з ним проїхали пів світу і у нас його постійно замовлять. Не знати цей номер – це як рояль показати (відомий номер із теперішнім президентом Володимиром Зеленським. – Ред.). Сказати – ой не бачили, не знали, мені дивно, бо це на їх совісті, – додав Бланар.

Прес-служба студії Квартал 95 не прокоментувала інцидент.

Що таке плагіат

Плагіат – копіювання чужого для використання у власних цілях. Може приймати різні форми – від дослівного копіювання до перефразовування іншої роботи.

Плагіат можливий щодо:

даних;

слів і фраз;

ідей і принципів.

До прикладу, 5 червня 2019 року у виступі президента України Володимира Зеленського на брифінгу з главою ЄС Дональдом Туском знайшли схожість з промовою Петра Порошенка.

Заступник голови Адміністрації президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко заявив, що це була диверсія – співробітники МЗС України, які готували тези для брифінгу, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.

Джерело: Дизель шоу