Погода в Україні на сьогодні - 14 червень 2020

Синоптики в Україні в неділю, 14 червня, прогнозують сильні грози і дощі.
У західних регіонах країни пройдуть дощі, температура вдень 22°…25°, вночі 13°… 16°.
На Півночі також очікуються опади, стовпчики термометрів покажуть до 29° тепла вдень і до 21° вночі.
У центральних областях дощі, температура вдень 26°… 29°, вночі 18°… 21°.
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Також опади прогнозують і на Сході, де вдень до 31° тепла, а вночі до 21°.
Жителям південних регіонів синоптики рекомендують приготуватися до дощів. Вдень 24°…28°, вночі 18°…21°.
Швидкість вітру у всіх регіонах України буде коливатися від 5 до 10 м/с.
Негода в Україні
Станом на ранок 13 червня через негоду в Україні без світла залишилися 80 населених пунктів у семи областях.
13 червня бригади обенерго працювали над відновленням енергопостачання.
А у Дніпрі 12 червня за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Через це три лікарні міста залишилися без електропостачання.