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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 14 червня (КАРТА)

Синоптики в Україні в неділю, 14 червня, прогнозують сильні грози і дощі.

У західних регіонах країни пройдуть дощі, температура вдень 22°…25°, вночі 13°… 16°.

На Півночі також очікуються опади, стовпчики термометрів покажуть до 29° тепла вдень і до 21° вночі.

У центральних областях дощі, температура вдень 26°… 29°, вночі 18°… 21°.

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Також опади прогнозують і на Сході, де вдень ​​до 31° тепла, а вночі до 21°.

Жителям південних регіонів синоптики рекомендують приготуватися до дощів. Вдень 24°…28°, вночі 18°…21°.

Швидкість вітру у всіх регіонах України буде коливатися від 5 до 10 м/с.

Погода в Україні на сьогодні - 14 червень 2020

Негода в Україні 

Станом на ранок 13 червня через негоду в Україні без світла залишилися 80 населених пунктів у семи областях.

13 червня бригади обенерго працювали над відновленням енергопостачання.

А у Дніпрі 12 червня за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Через це три лікарні міста залишилися без електропостачання.

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