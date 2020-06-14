Всесвітній день донора: як підготуватися і де здати кров у Києві

14 червня всі країни відзначають Всесвітній день донора. Цю дату заснували спеціально, щоб висловити донорам подяку і закликати більше людей здавати кров заради тих, кому вона необхідна.
У цей день практично кожен може стати добровільним донором.
Як правильно здавати кров?
Правила безпечного донорства
- необхідно добре виспатися;
- за день до здавання крові не можна вживати молочні продукти, яйця, масло, а також будь-яку жирну, смажену, гостру і копчену їжу;
- легко поснідати;
- категорично не можна за 48 годин до здавання крові вживати алкоголь;
- за 72 години не можна приймати ліки, в яких містяться аспірин і будь-які анальгетики;
- за годину до здавання крові не можна палити;
- здавати кров рекомендується вранці.
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Що потрібно робити після здавання крові
- посидіти в спокої 10-15 хвилин;
- не знімати пов’язку протягом трьох годин;
- після здавання крові не палити дві години;
- регулярно приймати їжу протягом двох днів;
- відмовитися від фізичних навантажень.
Кому не можна бути донором?
Незалежно від давності захворювання і лікування, категорично не можна здавати кров людям, які хворіли на інфекційні, паразитарні, соматичні, серцево-судинні захворювання. Є повний список протипоказань.
Де здати кров в Києві?
- Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит №14 – вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1;
- Онкогематологічний центр Української дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит – вул. Шолуденка, 10;
- Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України – вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1;
- Київський міський центр крові – вул. Максима Берлінського, 12;
- Національний інститут раку – вул. Михайла Ломоносова, 33/43;
- Київський центр трансплантації кісткового мозку – просп. Перемоги, 119;
- Київський міський клінічний онкологічний центр – вул. Верховинна, 69;
- Київський міський центр серця – вул. Братиславська, 5а;
- Відділ переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н. М. Амосова НАМН України – вул. М. Амосова, 6;
- Інститут травматології та ортопедії НАМН України – вул. Бульварно-Кудрявська, 27
- Головний військовий клінічний госпіталь МО України – Центр крові – вул. Госпітальна, 18;
- Дорожня станція переливання крові – вул. Миколи Пимоненка, 8;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 – вул. Богатирська, 30;
- Київська обласна клінічна лікарня – вул. Багговутівська, 1;
- Міська клінічна ЛШМД Дніпровського району – вул. Братиславська, 3;
- Олександрівська клінічна лікарня – вул. Шовковична, 39/1;
- Київська міська клінічна лікарня №9 – вул. Ризька, 1;
- Відділення переливання крові Київської міської клінічної лікарні №12 – вул. Підвисоцького, 4а;
- Київська міська клінічна лікарня №2 – вул. Краківська, 13;
- Київська міська клінічна лікарня №10 – просп. Голосіївський, 59а;
- Київська міська клінічна лікарня №1 – Харківське шосе, 121.
В Україні є складнощі з донорським рухом, тому лікарні часто не забезпечені необхідним запасом. Донори забезпечують кров’ю тих, хто щоденно залежить від неї. Привітайте з Днем донора тих, хто уже долучився до цієї справи.