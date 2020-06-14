Всесвітній день донора: як підготуватися і де здати кров у Києві

14 червня всі країни відзначають Всесвітній день донора. Цю дату заснували спеціально, щоб висловити донорам подяку і закликати більше людей здавати кров заради тих, кому вона необхідна.

У цей день практично кожен може стати добровільним донором.

Як правильно здавати кров?

Правила безпечного донорства

необхідно добре виспатися;

за день до ​​здавання крові не можна вживати молочні продукти, яйця, масло, а також будь-яку жирну, смажену, гостру і копчену їжу;

легко поснідати;

категорично не можна за 48 годин до здавання крові вживати алкоголь;

за 72 години не можна приймати ліки, в яких містяться аспірин і будь-які анальгетики;

за годину до здавання крові не можна палити;

здавати кров рекомендується вранці.

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Що потрібно робити після здавання крові

посидіти в спокої 10-15 хвилин;

не знімати пов’язку протягом трьох годин;

після здавання крові не палити дві години;

регулярно приймати їжу протягом двох днів;

відмовитися від фізичних навантажень.

Кому не можна бути донором?

Незалежно від давності захворювання і лікування, категорично не можна здавати кров людям, які хворіли на інфекційні, паразитарні, соматичні, серцево-судинні захворювання. Є повний список протипоказань.

Де здати кров в Києві?

Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит №14 – вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1;

Онкогематологічний центр Української дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит – вул. Шолуденка, 10;

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України – вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1;

Київський міський центр крові – вул. Максима Берлінського, 12;

Національний інститут раку – вул. Михайла Ломоносова, 33/43;

Київський центр трансплантації кісткового мозку – просп. Перемоги, 119;

Київський міський клінічний онкологічний центр – вул. Верховинна, 69;

Київський міський центр серця – вул. Братиславська, 5а;

Відділ переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н. М. Амосова НАМН України – вул. М. Амосова, 6;

Інститут травматології та ортопедії НАМН України – вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Головний військовий клінічний госпіталь МО України – Центр крові – вул. Госпітальна, 18;

Дорожня станція переливання крові – вул. Миколи Пимоненка, 8;

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 – вул. Богатирська, 30;

Київська обласна клінічна лікарня – вул. Багговутівська, 1;

Міська клінічна ЛШМД Дніпровського району – вул. Братиславська, 3;

Олександрівська клінічна лікарня – вул. Шовковична, 39/1;

Київська міська клінічна лікарня №9 – вул. Ризька, 1;

Відділення переливання крові Київської міської клінічної лікарні №12 – вул. Підвисоцького, 4а;

Київська міська клінічна лікарня №2 – вул. Краківська, 13;

Київська міська клінічна лікарня №10 – просп. Голосіївський, 59а;

Київська міська клінічна лікарня №1 – Харківське шосе, 121.

В Україні є складнощі з донорським рухом, тому лікарні часто не забезпечені необхідним запасом. Донори забезпечують кров’ю тих, хто щоденно залежить від неї. Привітайте з Днем донора тих, хто уже долучився до цієї справи.