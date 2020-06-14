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Яке свято сьогодні, 14 червня

14 червня у світі відзначають День донора, який був заснований на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я. Свято покликане залучити якомога більше людей до добровільної здачі крові на потреби лікарень. Дата свята – це день народження лікаря Карла Ландштейнера, який свого часу відкрив групи крові, а також отримав за це Нобелівську премію.

Також 14 червня святкую День блогера, яке з’явилося в 2004 році.

В Україні у другу неділю червня святкують День працівників легкої промисловості. У 2020 році – це 14 червня. Свято заснував президент України своїм указом у 1994 році.

Читайте: Календар церковних свят на червень 2020

Іменини: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

Що не можна робити 14 червня:

  • Дівчатам не можна носити розпущене волося.
  • Не можна лінуватися та відмовлятися від своїх обов’язків.
  • Не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети на 14 червня:

  • Якщо вранці похмура погода, то вродять ярі культури.
  • Якщо день буде дощовим, то варто очікувати гарного врожаю конопель та льону.
  • Крики лебедів віщують дощі.

Загалом перший літній місяць буде багатим на святкові дні. Так, за церковним календарем на червень, з 15 чила починається Петрів (Апостольський) піст, який триватиме до 11 липня.

А 28 червня українці святкуватимуть велике державне свято – День Конституції України.

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