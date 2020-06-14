PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Здай кров – поділися життям: привітання в картинках з Днем донора

Всесвітній день донора крові щорічно відзначають 14 червня, з моменту ухвалення дати на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у 2005 році.

До слова, дата проведення Дня донора обрана недаремно. У цей день народився австрійський лікар, імунолог Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. За це він отримав Нобелівську премію у 1930 році.

День донора покликаний спонукати людей частіше здавати кров заради життя та здоров’я інших людей, яким вона конче необхідна.

Читайте: Вихідні у червні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Щороку День донора проходить під різними гаслами, зокрема: Безпечна кров для всіх!; Будь там для когось іншого. Здай кров. Поділися життям; Кров об’єднує всіх нас.

Донорський рух в Україні не надто розвинений, тому лікарні часто не забезпечені необхідним запасом. Привітайте з Днем донора тих, хто уже долучився до цієї справи, а також зверніться до знайомих, хто може потенційно здавати кров. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем донора.

День донора – привітання

День донора 2020 - поздравления

Привітання в картинках з Днем донора

День донора 2020 - поздравления

День донора 2020 – листівки

День донора 2020 - поздравления

Всесвітній день донора крові – привітання в картинках

День донора 2020 - поздравления

З днем ​​донора – картинки

День донора 2020 - поздравления

Донорська кров в Україні

Під час планарного засідання Верховна Рада України 2 червня 2020 року заборонила вивезення донорської крові з країни. Таке рішення регламентується законопроектом №2429, який вносить зміни до низки законів, зокрема Про донорство крові та її компонентів.

Згідно з рішенням парламентаріїв, вивозити донорську кров з України не можна, окрім випадків, коли це робиться в рамках гуманітарної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Рішення про вивезення крові у таких випадках ухвалює Кабмін.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка