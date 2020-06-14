Всесвітній день донора крові щорічно відзначають 14 червня, з моменту ухвалення дати на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у 2005 році.

До слова, дата проведення Дня донора обрана недаремно. У цей день народився австрійський лікар, імунолог Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. За це він отримав Нобелівську премію у 1930 році.

День донора покликаний спонукати людей частіше здавати кров заради життя та здоров’я інших людей, яким вона конче необхідна.

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Щороку День донора проходить під різними гаслами, зокрема: Безпечна кров для всіх!; Будь там для когось іншого. Здай кров. Поділися життям; Кров об’єднує всіх нас.

Донорський рух в Україні не надто розвинений, тому лікарні часто не забезпечені необхідним запасом. Привітайте з Днем донора тих, хто уже долучився до цієї справи, а також зверніться до знайомих, хто може потенційно здавати кров. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем донора.

День донора – привітання

Привітання в картинках з Днем донора

День донора 2020 – листівки

Всесвітній день донора крові – привітання в картинках

З днем ​​донора – картинки

Донорська кров в Україні

Під час планарного засідання Верховна Рада України 2 червня 2020 року заборонила вивезення донорської крові з країни. Таке рішення регламентується законопроектом №2429, який вносить зміни до низки законів, зокрема Про донорство крові та її компонентів.

Згідно з рішенням парламентаріїв, вивозити донорську кров з України не можна, окрім випадків, коли це робиться в рамках гуманітарної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Рішення про вивезення крові у таких випадках ухвалює Кабмін.