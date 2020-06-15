15 червня іменини відзначає Юлія. З грецького ім’я перекладається як пухнаста.

Вона з дитинства росте активною і слухняною дитиною. Юлія емоційна і самостійна. Вона завжди знаходиться в активному ритмі, і створена для сімейного затишку.

Юлія вміє підтримати цікаву бесіду в новому суспільстві. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Юлії в СМС.

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З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Юля – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

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У День ангела хочу побажати тобі, Юлічко, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

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Юлю, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

У 2020 році в Україні відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.