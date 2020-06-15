День мотоцикліста: 5 міфів про залізних коней та їхніх власників

Нині відзначають День мотоцикліста 2020, а значить на вулиці виїдуть сотні власників від класичних радянських ЇЖ-ів до американської мрії всіх підлітків – лайнерів Harley-Davidson.

На дорогах автомобілі можна зустріти набагато частіше ніж мотоцикли, тому мотоциклісти для звичайних обивателів здаються окремою кастою, у яку багато хто мріє потрапити.

Факти ICTV розвінчують п’ять міфів, які ми з дитинства чули про мотоциклістів та їх залізних коней.

1. Мотоцикл для божевільних

Перші мотоциклісти були змушені постійно ремонтувати свого залізного коня – він був ненадійним та постійно ламались. Мотоциклісти були закопчені димом та у масляних плямах. Перші машини дуже погано тримати дорогу. З технічним прогресом – техніка стала більш слухняною, зменшилась її вага, вдосконалилась підвіска та гальма.

Для врівноваженої людини мотоцикл – джерело нескінченного задоволення. Для неврівноваженого і нездатного до самоконтролю – постійних неприємностей.

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2. Ніхто не штрафує мотоциклістів

Є міф, що на мотоциклі можна безкарно порушувати правила дорожнього руху. Ще одна вигадка – поліцейські не переслідують мотоциклістів, які їдуть без шоломів.

Поліція переслідує порушників незалежно від того, на якому він транспортному засобі. Також в Україні почали встановлювати камери відеофіксації, які просто не дають можливості уникнути перевищення швидкості.

3. Впасти з мотоцикла – смерть

Падіння з мотоцикла неминуче пов’язане з важкими травмами – ще радянський міф, коли із екіпірування мотоцикліста дістати можна було лише шолом. Навіть спортсмени на спідвейних змаганнях одягали товсті куфайки, бо не було спеціального екіпірування.

Нині є кілька десятків видів захисного одягу та шоломів, які можуть врятувати життя при падінні на швидкості. Так звані ”черепахи” та ”краги” проходить складну сертифікацію на стійкість до самих різних впливів. До того ж падіння не завжди відбуваються на великих швидкостях. Тому при належній екіпіровці шанс серйозно пошкодитися малий.

4. Мотоцикли дуже дорогі

Утримувати байк – не так дорого, як вважається. Вся техніка потребує обслуговування, а значить і витрат. Ціна мотоциклів залежить від потужності двигуна та його класу. Найдешевші є прості мотоцикли для їзди по місту. Найдорожчі – спортивні та ексклюзивні моделі. Для початківця достатньо зібрати біля $5 тис., щоб придбати недорогий байк та спробувати себе у ролі мотоцикліста.

Щоб купити байк не обов’язково збирати великі суми. Можна придбати бюджетний мотоцикл. Якщо сподобались поїздки – то можна накопичити коштів і купити з кращими характеристиками.

5. Мотоциклом не можливо возити багаж

Все залежить від конфігурації залізного коня. Якщо це великий круїзний Harley-Davidson – його багажні відсіки мають об’єм ледь не як багажний відсік маленького автомобіля. Також є спеціальні накидні сумки або додаткові відсіки.

А ще бувають прості у використанні рюкзаки і багажні сітки.

Як з’явилось свято День мотоцикліста 2020

Всесвітній день мотоцикліста почали святкувати у 1992 році, коли 22 липня ентузіасти з кількох країн вирішили поїхати на роботу на мотоциклах.

У той час день називали На роботу на мотоциклі. До 2008 року День мотоцикліста відзначали у третю середу липня, проте потім перенесли на третій понеділок червня.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з погодними умовами для поїздок на мотоциклі.