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Факти / Lifestyle

Град і штормовий вітер: в Україні різко погіршиться погода

15 червня погода в Україні погіршиться. Синоптики прогнозують град і штормовий вітер в західних і центральних областях.

Очікуються шквали 15-20 м/с – перший рівень небезпеки, жовтий.

Так, на заході температура повітря становитиме вдень 23-25 ​​градусів тепла, вночі температура опуститься до 16 градусів.

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На півночі очікується 27-28 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть до 18 градусів.

На сході України температура сягатиме 30 градусів тепла, вночі температура опуститься до 18 градусів.

На півдні країни синоптики прогнозують 25-27 градусів тепла. Вночі очікується від 15 до 17 градусів.

15 червня у східних, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Кіровоградській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода 15 июня

Прогноз погоди на червень

Перший місяць літа очікується спекотним. Середня температура сягатиме 23 градусів тепла. Температурний максимум синоптики очікують в кінці червня. Тоді температура сягатиме 39 градусів. Однак на півночі країни синоптики очікують і морози.

Джерело: Укргідрометцентр

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