Церковний календар червень 2020

Головне православне свято у церковному календарі на червень 2020 року – День Святої Трійці, яке припадає на 7 червня.

Це велике свято символізує єдність та духовну силу Бога-отця, Бога-сина та Святого Духа. Вважається, що саме цього дня утворилася християнська церква.

Трійця має дуже давню історію, тому з нею пов’язують безліч народних прикмет і звичаїв.

Також у червні є ще одна важлива дата – це 15 червня, коли розпочинається Петрів (Апостольський) піст. Він протриває до 11 липня.

Під час цього літнього посту було заборонено проводити вінчання та хрещення.

18 червня християни згадують всіх святих, що жили на українській землі.

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Список церковних свят на червень 2020

1 червня, понеділок – Священномученика Патрикія (проповідник, єпископ Віфінії, Мала Азія).

2 червня, вівторок – Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита всієї Русі. Зараз вони поховані в Патріаршому Богоявленському соборі в Москві.

3 червня, середа – імператора Константина. Костянтин Великий – засновник Константинополя, столиці Візантії.

4 червня, четвер – Пам’ять ІІ Вселенського Собору. На ньому сформулювалося віровчення про Святу Трійцю.

5 червня, п’ятниця – Преподобного Михаїла та Єфросинії (походила із роду князя Володимира Великого).

6 червня, субота – Вселенська (Батьківська) субота, вшанування померлих.

7 червня, неділя – День Святої Трійці, П’ятдесятниця.

8 червня, понеділок – День Святого Духа, Апостолів від 70-ти Карпа (учень апостола Павла) і Алфея (батько апостола Матвія).

9 червня, вівторок – праведного Іоанна Руського (жив у XVIII столітті, після участі у російсько-турецькій війні потрапив у полон, але залишився вірним християнській вірі).

10 червня, середа – єпископів Святого Ігнатія (єдиний з усіх святих Русі, якому Господь подарував нетління мощей до їх поховання) та Преподобного Микити (протистояв іконоборчій єресі).

11 червня, четвер – Мучениці Феодосії, діви Ікони Божої Матері (жила в VIII ст, була замучена іконоборцями).

12 червня, п’ятниця – Святих Отців І Вселенського Собору (325 р.).

13 червня, субота – мученика Єрмея, Ікони Божої Матерi Нерушима Стiна (знаходиться у Софіївському соборі в Києві, який побудував Ярослав Мудрий).

14 червня, неділя – Мученика Юстина (філософ із Самарії) та лікаря Преподобного Агапіта Печерського (один із найвідоміших лікарів Давньої Русі).

15 червня, понеділок – початок Петрового (Апостольського) посту.

16 червня, вівторок – Мученика Лукиліяна (був страчений язичниками за відмову відректися від Христа).

17 червня, середа – Святителя Митрофана Воронезького (був близький із російським імератором Петром І, благословляв його на Азовський похід).

18 червня, четвер – День Всіх Святих Землі Української (вшановування пам’яті усіх християнських святих).

19 червня, п’ятниця – Преподобних Іларіона Нового та Вісаріона Єгипетського.

20 червня, субота – Священномученика Феодора (проповідник, був страчений язичниками).

21 червня, неділя – Великомученика Федора Стратилата (воєвода Гераклеї, був замучений язичниками).

22 червня, понеділок – Святителя преподобного Кирила (богослов, один з Отців церкви, скликав Ефеський собор).

23 червня, вівторок – Собор Сибірських та Рязанських Святих (свято на честь святих православних подвижників Сибіру).

24 червня, середа – Ікони Божої Матері Достойно є (знаходиться в одному із соборів Афону).

25 червня, четвер – Преподобних Онуфрія Великого (єгипетський пустельник, проповідник) і Петра Афонського.

26 червня, п’ятниця – Мучеників Руфина та Акилини (загинули від меча язичників).

27 червня, субота – Пророка Єлисея (жив на Йордані, робив передбачення для ізраїльських царів).

28 червня, неділя – Пророків Амоса та Іони (одні із 12 “малих” пророків Старого Завіту).

29 червня, понеділок – Святителя Тихона (патріарх Московський, був репресований більшовиками).

30 червня, вівторок – Мучеників братів Савела, Мануїла та Ізмаїла (були страчені язичниками).

У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік найголовніших християнських свят, а також дати постів та поминальних днів.

Окрім Петрівського посту, у червні також буде три одноденних пости – 3, 5 та 6 червня.