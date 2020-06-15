Погода в Україні на сьогодні - 15 червня 2020

Синоптики прогнозують на 15 червня по всій території України дощі з грозами. Але температура повітря залишатиметься високою.

Стовпчики термометрів у західних областях показуватимуть +23-25° вдень, вночі +13-16°.

По-літньому спекотно 15 червня буде у північних регіонах. За прогнозами синоптиків, температура вдень підніметься до +28°, а вночі становитиме до +16-18°.

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У центральних областях температура повітря вдень прогріється до +27°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +15-17°.

У східних та південних регіонах прогнозують від +25° до +31° вдень, вночі – від +15° до +19°.

У Києві 15 червня зберігатиметься спека, повітря вдень прогріється до +26-28°, а вночі температура опуститься до +16-18°.

Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.