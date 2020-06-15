Привітання із днем ангела Юлії 2020 в картинках

Привітання з Днем ангела Юлії будуть дуже до речі, якщо у вас є друзі або родичі, які носять це ім’я.

До слова, іменини Юлії відзначають кілька разів на рік. Крім 15 червня, вітати зі святом можна 3 січня, 12 лютого, 31 травня і 29 липня.

15 червня церква згадує святу мученицю Іуліанію Вяземську. Вона була одружена з князем Симеоном Вяземським, який був убитий смоленським князем Юрієм Святославичем. Він покусився на її цнотливість і отримав удар ножем. У люті він відрубав Іуліаніі руки і ноги, а тіло викинув у річку.

Пізніше її тіло було знайдене, а від її мощей сталася низка зцілень.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках з Днем ангела Юлії.

До слова, в Україні у 2020 році відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.