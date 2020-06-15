Всесвітній день мотоцикліста - привітання в листівках

День мотоцикліста 2020 відзначається 15 червня.
Традиційно день мотолюбителів святкують у третій понеділок червня.
Цікаво, що спочатку День мотоцикліста запровадили як протест проти пробок на дорогах та заклик користуватися мотоциклами для розвантаження міського трафіку.
А зараз цей червневий день об’єднує мільйони любителів “сталевих коней” в усьому світі.
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Факти ICTV публікують добірку вітальних листівок із Днем мотоцикліста.
В оновленому календарі свят на 2020 рік ви знайдете найважливіші дати, про які не варто забувати.
Зокрема, 28 червня в Україні – День молоді, а 8 липня – День родини.