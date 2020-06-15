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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем мотоцикліста в листівках

День мотоцикліста 2020 відзначається 15 червня.

Традиційно день мотолюбителів святкують у третій понеділок червня.

Цікаво, що спочатку День мотоцикліста запровадили як протест проти пробок на дорогах та заклик користуватися мотоциклами для розвантаження міського трафіку.

А зараз цей червневий день об’єднує мільйони любителів “сталевих коней” в усьому світі.

Читайте: 5 км по воді! У Києві чоловік на звичайному мотоциклі перетнув Дніпро

Факти ICTV публікують добірку вітальних листівок із Днем мотоцикліста.

Всесвітній день мотоцикліста - привітання в листівках

Всесвітній день мотоцикліста - привітання в листівках

Всесвітній день мотоцикліста - привітання в листівках

Всесвітній день мотоцикліста - привітання в листівках

Всесвітній день мотоцикліста - привітання в листівках

В оновленому календарі свят на 2020 рік ви знайдете найважливіші дати, про які не варто забувати.

Зокрема, 28 червня в Україні – День молоді, а 8 липня – День родини.

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