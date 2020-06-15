15 червня у світі відзначають День мотоцикліста, який щороку припадає на третій понеділок червня.

Це свято з’явилося у 1992 році, коли власники цього виду транспорту з кількох країн вирішили поїхати на роботу на мотоциклах. Мета Всесвітнього дня мотоцикліста – розповісти про їхні права.

Іменини 15 червня святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія.

За православним календарем, у цей день вшановують пам’ять святителя Никифора, сповідника патріарха Константинопольського.

Він відомий як видатний церковний діяч, який залишив після себе багато праця історичного та канонічного характеру.

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Також 15 червня починається Петрів піст, який триватиме до 11 липня. Це перший літній піст, який готує православних християн до дня пам’яті апостолів Петра та Павла.

Народні прикмети на 15 червня:

Якщо на Никифора горобці б’ються та граються, то можна очікувати гарної погоди найближчим часом.

Сонце ховається за туманом – погода буде тихою і теплою.

Якщо у цей день вітер дме із західного напрямку, то найближчим часом можна чекати похолодання.

Що не можна робити 15 червня:

Не можна влаштовувати гучні святкування.

Не рекомендують заводити домашніх тварин.

Попри те, що Петрів піст не є таким суворим, як Великий, все ж певні обмеження в їжі існують. Щоб їх не порушувати, краще відразу чітко розпланувати, що можна їсти у Петрів піст.

Такий календар харчування допоможе вам дотриматися всіх заборон.