День літнього сонцестояння 2020 року - ДАТА

Літнє сонцестояння 2020 в Україні припадає на неділю, 21 червня.

У цей день сонце займає найвищу точку на небосхилі: день є найдовшим у році, а ніч – найкоротшою.

Дата літнього сонцестояння щорічно припадає на 20 число, проте раз на чотири роки – на 21 червня.

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За слов’янською традицією, день був справді особливим: наші предки вірили, що сонце в цю пору може вплинути на долю людини, принести щастя та виконати заповітне бажання.

Було прийнято зустрічати світанок та загадувати бажання із першими променями – це символізувало єднання із природою.

Також в день літнього сонцестояння не можна було сваритися, плакати та кричати, а на вдачу цього дня потрібно було класти під двері монетку.

Українські свята

Окрім Трійці, яку українці святкували 7 червня, в повному церковному календарі на 2020 рік вможна знайти перелік інших важливих християнських дат, постів та поминальних днів.

Наступне велике свято – Івана Купала, яке відзначають у ніч з 6 на 7 липня.

Свято вважається найбільш містичним днем у році, коли, за повір’ями, прокидаються русалки, домовики, відьми та мавки.

Найголовніші сили Івана Купала – це вогонь і вода.