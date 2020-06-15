У понеділок, 15 червня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 24 місячний день.

Вдалий час для заняття справами, що не вимагають особливої ​​ретельності. У цей день краще не займатися тим, де необхідна продуманість. Цей період характеризується підвищеною імпульсивністю.

Є ризик, що виникатимуть конфлікти з колегами, тому важливо уникати спірних ситуацій.

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У 24 місячний день не рекомендується затівати нічого нового, а також відкладати справи на потім.

Астрологи 15 червня рекомендують не боятися покладатися на свою інтуїцію, і довіряти їй. Зазвичай ті, хто вірить в свої сили, в цей день домагаються успіху.

Що можна робити 15 червня: займатися домашніми справами.

Що категорично не можна робити в 24 місячний день: вступати в конфлікти, починати нові справи.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.