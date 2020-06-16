Телескоп Hubble показав всьому світу неймовірний знімок галактики, яка має наукову назву PLCK G045.1 + 61.1.

Астрономи ж її називають галактикою зіркових вибухів. На знімку можна побачити, що вона виглядає як скупчення близьких галактик, які розписані точками червоного відтінку.

Це можна назвати гравітаційним лінзуванням.

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Воно утворюється тоді, коли велике скупчення матерії знаходиться між спостерігачем і далеким джерелом світла.

І оскільки простір викривляється масивними об’єктами, світло від віддаленого об’єкта згинається. Вперше такий ефект був передбачений загальною теорією відносності Ейнштейна.

Телескоп Hubble за 30 років роботи зробив більше 1,4 млн спостережень. А з нагоди ювілею американське агентство NASA відкрило на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що бачив Hubble в день вашого народження.

Джерело: spacetelescope.org

Фото: spacetelescope.org