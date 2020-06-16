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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 16 червня (КАРТА)

Синоптики в Україні у вівторок, 16 червня, прогнозують сильні грози в усіх регіонах країни.

На Заході країни очікуються сильні грози. Температура вдень 23°…27°, вночі 13°…17°.

У північних областях також дощі з грозами, як вдень, так і вночі. Повітря прогріється до 29° вдень і 18° вночі.

Жителям центральних регіонів варто приготуватися до негоди. Днем прогнозується близько 25°-26° тепла, вночі 15°-18°.

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На Сході України буде хмарна з проясненнями погода, однак, в Донецькій області пройдуть дощі. Температура вдень 29°… 31°, вночі 15°…18°.

У південних регіонах також синоптики прогнозують сильні грози. Повітря прогріється до 26° вдень, до 18° вночі.

Погода в Україні на сьогодня - 16 червень 2020

Погода в Україні влітку

Синоптики в Україні прогнозували, хоч і пізнє, але спекотне літо. Перший тиждень насправді видався прохолодним, проте потім в країну прийшла аномальна спека, яка встигла встановити кілька температурних рекордів, а це тільки початок.

Однак погода влітку в Україні відзначиться сильними зливами та грозами. Детальний прогноз дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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