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Факти / Lifestyle

Східний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Східний гороскоп на 2020 рік для Фактів ICTV підготував консультант з китайської астрології Ба Цзи Давид Векуа.

Новий рік буде проходити під знаком білого металевого Щура за східним гороскопом. Зміна року за китайським стилем настає 25 січня.

Й одразу з хороших новин – цей рік буде вдалим для багатьох знаків зодіаку.

Гороскоп для Бика на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуНовий рік для Биків буде фінансово успішним, стежте за можливостями, які перед вами відкриваються, і наполегливо працюйте у своєму стилі. У гонитві за грошима та побудовою кар’єри не забудьте піклуватися про своє здоров’я, бо сил витрачатиметься багато. У плані особистих стосунків це спокійний рік, ідеальний для романтичних поїздок.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Тигра на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуУ 2020 році тигрів чекає ресурсний час, сміливо приймайте комерційні пропозиції, це ваш рік. Питанням здоров’я приділіть профілактичну увагу, а також стежте за правильним харчуванням. На особистому фронті ситуація стабільна, а тим, хто поки в пошуку, посміхнеться удача.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Кролика на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуГоловною темою року для кроликів стануть пристрасні стосунки та можливі зміни в колі спілкування. Якщо ви у стосунках і не хочете їх втратити, не дуже захоплюйтеся увагою протилежної статі, тому що в цьому році вона буде у надлишку. Гучних вечірок буде багато, тому бережіть своє здоров’я. Цього року можливе отримання спадщини.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Дракона на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуДраконів наступного року буде супроводжувати особлива фінансова удача в бізнесі та кар’єрі. Грошей і можливостей їх заробити буде більш ніж достатньо. В особистих стосунках вас чекають близькість з партнером і гармонія. Драконам цього року легко набрати зайву вагу, тому будьте помірні в їжі та займайтеся спортом.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Змії на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуЗмій у 2020 році чекає стрімке просування кар’єрними сходами. Захоплення роботою може охолодити ваші стосунки з близькими, тому знаходьте для них час. Через навантаження на роботі можлива перевтома, тому не забувайте відновлювати сили.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Коня на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуДля Коня Новий рік стане часом внутрішньої трансформації. Настав момент переоцінити та переосмислити своє життя. Довіряйте своїй інтуїції та не бійтеся просити про підтримку близьких. Стосунки з ними дозволять пройти цей період легше. Довгі піші прогулянки допоможуть підтримувати здоров’я та заспокоювати розум.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Кози на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуДля людей, народжених у рік Кози, 2020-й стане фінансово успішним. Гроші із собою принесуть необхідність більше працювати, тому заплануйте мінімум дві відпустки на цей рік. Це допоможе набратися сил і відпочити від робочих турбот. Також у цей період ви привертатимете багато уваги з боку протилежної статі. Скористайтеся сприятливим моментом влаштувати своє особисте життя.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Мавпи на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуУ 2020 році у вас розкриється творчий потенціал. Сміливо починайте нові проекти, творіть. Беріть на себе ініціативу, у вас достатньо сил, аби її реалізувати. Для жінок цей рік може стати моментом поповнення в родині. Заздалегідь подбайте про стан свого здоров’я.

Здоров’я:+++

Кар’єра/фінанси:++++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Півня на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуПівні в майбутньому році будуть схильні до приємного проведення часу і задоволень. Тому не випускайте з уваги строки виконання робочих завдань. Для здоров’я будуть корисні масажі та спа-процедури. В особистих стосунках намагайтеся приділяти увагу духовності, бо насолоди буде вдосталь.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Собаки на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуПредставникам знака Собаки потрібно бути цілеспрямованими та наполегливими цього року. Бо можливості, які до вас приходять, вимагатимуть рішучих дій. У стосунках з близькими та коханими намагайтеся досягати компромісів. Оптимістичний настрій сприятиме гарному здоров’ю весь рік.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Свині на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуЛюди, народжені у роки Свині, у 2020 році повинні бути в кар’єрі та бізнесі на сторожі. Це пов’язано зі збільшенням конкуренції у вашій сфері діяльності. Щедрість до навколишніх не лише поліпшить стосунки, але і вбереже вас від можливих проблем. Здоров’я цього року буде хорошим, якщо зуміти зберегти власну енергію.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Щура на 2020 рік

Гороскоп на 2020 східний - що чекає знаки зодіакуЦього року щури будуть в оточенні великої кількості людей. Тому їх можливості в кар’єрі та фінансах будуть пов’язані зі створенням команди однодумців. Не намагайтеся заробляти самотужки. В особистому житті приділяйте своєму партнеру більше уваги, це зміцнить ваше кохання. У сфері здоров’я це сприятливий рік.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: ++++

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп на 2020 рік для представників всіх знаків зодіаку.

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