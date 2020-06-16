Літнє сонцестояння 21 червня 2020 року – найдовший день у році. У цей день нахил осі обертання Землі у напрямку до Сонця набуває найменшого значення – 23,4 градуса, планета “дивиться” усією своєю північною півкулею на світило.

У 2020 році це щорічне явище збігається з кільцевим затемненням і новим місяцем, а також відбувається у високосний рік. Крім того, сонцестояння припадає на період ретроградної Венери (з 13 травня до 25 червня 2020 року) і ретроградного Меркурія (з 18 червня до 12 липня 2020 року).

Як цей рідкісний – відбувається раз в 18,5 років – збіг вплине на знаки зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

– Літнє сонцестояння у високосний рік разом з новим місяцем і сонячним затемненням викликає у мене серйозні побоювання, оскільки воно може стати передвісником нових збройних конфліктів, соціальних бунтів, протестів, авіакатастроф, природних і техногенних потрясінь, – говорить дипломований астролог Лілія Атаманенко.

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За її словами, вплив цих явищ люди відчуватимуть не лише 21 червня, але і два тижні до і після.

Сонячне затемнення

Це непередбачуваний період, що сприяє розкриттю найтемніших сторін життя і кар’єри: суперечки про власність, проблеми з розпорядженням спільним майном, а також теми вкладів, інвестицій, заборгованостей, фінансових обмежень, невиконання фінансових зобов’язань, відкриття і закриття рахунків, арешти.

– Розкриються сумнівні угоди, непродумані кроки, боротьба за лідерство і сфери впливу, конфлікти з органами влади і керівництвом, юридичні труднощі, фінансова криза, перешкоди і невдачі у закордонних поїздках. Характерні конфлікти навіть між професійними справами і домашніми зобов’язаннями. Це період, що вказує на всі помилки минулого, – каже Лілія Атаманенко.

Новий місяць

Важкий період, який завжди складно дається. Загрожує проблемами у всіх сферах життя.

Ретроградні Меркурій і Венера

Також вважається несприятливим періодом.

– Несприятливо для створення сім’ї і укладення шлюбу, загрожує сварками, розбіжностями, конфліктами і блискавичним розлученням, нове знайомство не закінчиться нічим серйозним, – додає Лілія Атаманенко.

Високосний рік

Період лих, змін, катаклізмів і трансформацій.

Як вплине на знаки зодіаку

Всі ці явища зійдуться 21 червня і вплинуть на знаки зодіаку.

У цей день добре планувати справи, але не починати.

– Не можна категорично проводити навіть планові операції, косметологічні втручання, фізіотерапевтичні процедури, пов’язані з електрикою і лазером. Перенести операції на очах, видалення зубів, гінекологічні втручання, не можна робити щеплення і брати у донорів кров. Навіть стрижка волосся і нігтів можуть обернутися непередбачуваними наслідками, – каже фахівець.

Найбільше вплив відчують представники водних знаків – Риби, Раки та Скорпіони.

Істотний вплив це зробить і на Левів. Будуть наслідки і для меркуріанців – Дів і Близнюків.

– На дорогах зросте кількість ДТП з тяжкими наслідками і довгими заплутаними судовими розглядами. Особливу обережність з транспортом і на дорогах необхідно проявляти Близнюкам, Дівам, Левам, всім представникам водної стихії – Рибам, Ракам, Скорпіонам, – додає астролог.

Постраждають і підопічні планети краси, любові, великих грошей і бажань Венери – Тельці і Терези.

– Вони потерпатимуть фінансово у цей період набагато більше, ніж під час подібних ситуацій в будь-який інший відрізок року, – каже Лілія Атаманенко.

Найменше сонцестояння торкнеться Козерогів.

– Цей знак зодіаку перебуває в опозиції до Раку, тому, на них падає лише тінь затемнення, що не вносить в їхнє життя доленосних перетворень, – вважає Лілія Атаманенко.

Нейтральним виявиться затемнення для Овнів, Стрільців і Водоліїв.

з 5 червня по 5 липня відбувається коридор затемнень літа 2020 року. Це явище позначиться на самопочутті і долях людей.

Астрологи радять в цей період нічого не починати, а займатися медитацією.