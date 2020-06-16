Компанія Sony, розробник ігрової консолі PlayStation 5, запевняє, що ексклюзивні ігри Horizon: Forbidden West і Spiderman: Miles Morales будуть ключовими для демонстрації можливостей системи.
З 28 представлених 9 червня ігор для PlayStation 5 дев’ять були з власних студій Sony, що означає, що у них можна буде пограти тільки на PS5. Ще 14 були відомі як тимчасові ексклюзиви, що означає, що вони спочатку будуть доступні на PS5, а пізніше можуть з’явитися на ПК.
Виконавчий віце-президент Sony Interactive Entertainment з розвитку бізнесу в Європі Саймон Раттер заявив, що для Sony ексклюзивні ігри “надзвичайно важливі”.
– PlayStation 5 може покладатися на студійну мережу, яка дійсно може похвалитися інноваціями, які ми намагаємося впровадити… коли виходять такі потужні ексклюзиви як Marvel Spider-Man або Horizon, вони є важливими іграми, в які люди хочуть грати, – сказав він.
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Horizon: Forbidden West і Spiderman: Miles Morales
Horizon: Forbidden West розроблена компанією Guerrilla Games і використовує рушій Decima.
У новій грі Елой повертається як головний герой, прямуючи в колишню західну частину США. Тут є нові загрози, нові машини і нові землі для дослідження.
Spiderman: Miles Morales виглядає приголомшливо, хоча, здається, у ній використовується попередній ігровий рушій. У грі головним персонажем замість Пітера Паркера стане Майлз Моралес.
Список анонсів ігор на PlayStation 5
- Gran Turismo 7 з підтримкою VR (2020 рік);
- Ремейк Demon’s Souls (2021 рік);
- NBA 2K21 (2020 рік);
- Project Athia;
- Stray (2021 рік);
- Goodbye Volcano High;
- Jett: The Far Shore (2020 рік);
- Pragmata;
- Solar Ash;
- Destruction AllStars;
- Resident Evil 8: Village (2021 рік);
- Bugsnax;
- Little Devil Inside;
- Deathloop;
- Astro’s Playroom;
- Hitman 3;
- Deathloop від Arkane Studios;
- GodFall (2020 рік);
- Returnal;
- Bethesda’s Ghostwire: Tokyo (2021 рік);
- Oddworld: Soulstorm;
- Kena: Bridge of Spirits;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Spider-Man: Miles Morales (2021 рік);
- Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Horizon 2: Forbidden West – ексклюзив (2021 рік);
- GTA 5: розширена версія – ексклюзив (2021 рік).