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Sony назвала два найважливіших ексклюзиви для PlayStation 5

Компанія Sony, розробник ігрової консолі PlayStation 5, запевняє, що ексклюзивні ігри Horizon: Forbidden West і Spiderman: Miles Morales будуть ключовими для демонстрації можливостей системи.

З 28 представлених 9 червня ігор для PlayStation 5 дев’ять були з власних студій Sony, що означає, що у них можна буде пограти тільки на PS5. Ще 14 були відомі як тимчасові ексклюзиви, що означає, що вони спочатку будуть доступні на PS5, а пізніше можуть з’явитися на ПК.

Виконавчий віце-президент Sony Interactive Entertainment з розвитку бізнесу в Європі Саймон Раттер заявив, що для Sony ексклюзивні ігри “надзвичайно важливі”.

– PlayStation 5 може покладатися на студійну мережу, яка дійсно може похвалитися інноваціями, які ми намагаємося впровадити… коли виходять такі потужні ексклюзиви як Marvel Spider-Man або Horizon, вони є важливими іграми, в які люди хочуть грати, – сказав він.

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Horizon: Forbidden West і Spiderman: Miles Morales

Horizon: Forbidden West розроблена компанією Guerrilla Games і використовує рушій Decima.

У новій грі Елой повертається як головний герой, прямуючи в колишню західну частину США. Тут є нові загрози, нові машини і нові землі для дослідження.

Spiderman: Miles Morales виглядає приголомшливо, хоча, здається, у ній використовується попередній ігровий рушій. У грі головним персонажем замість Пітера Паркера стане Майлз Моралес.

Список анонсів ігор на PlayStation 5

  • Gran Turismo 7 з підтримкою VR (2020 рік);
  • Ремейк Demon’s Souls (2021 рік);
  • NBA 2K21 (2020 рік);
  • Project Athia;
  • Stray (2021 рік);
  • Goodbye Volcano High;
  • Jett: The Far Shore (2020 рік);
  • Pragmata;
  • Solar Ash;
  • Destruction AllStars;
  • Resident Evil 8: Village (2021 рік);
  • Bugsnax;
  • Little Devil Inside;
  • Deathloop;
  • Astro’s Playroom;
  • Hitman 3;
  • Deathloop від Arkane Studios;
  • GodFall (2020 рік);
  • Returnal;
  • Bethesda’s Ghostwire: Tokyo (2021 рік);
  • Oddworld: Soulstorm;
  • Kena: Bridge of Spirits;
  • Sackboy: A Big Adventure;
  • Spider-Man: Miles Morales (2021 рік);
  • Ratchet & Clank: Rift Apart;
  • Horizon 2: Forbidden West – ексклюзив (2021 рік);
  • GTA 5: розширена версія – ексклюзив (2021 рік).

Джерело: The Guardian

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