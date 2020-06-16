Компанія Sony, розробник ігрової консолі PlayStation 5, запевняє, що ексклюзивні ігри Horizon: Forbidden West і Spiderman: Miles Morales будуть ключовими для демонстрації можливостей системи.

З 28 представлених 9 червня ігор для PlayStation 5 дев’ять були з власних студій Sony, що означає, що у них можна буде пограти тільки на PS5. Ще 14 були відомі як тимчасові ексклюзиви, що означає, що вони спочатку будуть доступні на PS5, а пізніше можуть з’явитися на ПК.

Виконавчий віце-президент Sony Interactive Entertainment з розвитку бізнесу в Європі Саймон Раттер заявив, що для Sony ексклюзивні ігри “надзвичайно важливі”.

– PlayStation 5 може покладатися на студійну мережу, яка дійсно може похвалитися інноваціями, які ми намагаємося впровадити… коли виходять такі потужні ексклюзиви як Marvel Spider-Man або Horizon, вони є важливими іграми, в які люди хочуть грати, – сказав він.

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Horizon: Forbidden West і Spiderman: Miles Morales

Horizon: Forbidden West розроблена компанією Guerrilla Games і використовує рушій Decima.

У новій грі Елой повертається як головний герой, прямуючи в колишню західну частину США. Тут є нові загрози, нові машини і нові землі для дослідження.

Spiderman: Miles Morales виглядає приголомшливо, хоча, здається, у ній використовується попередній ігровий рушій. У грі головним персонажем замість Пітера Паркера стане Майлз Моралес.

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