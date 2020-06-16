Карантин змусив українців звернути увагу на вітчизняні курорти, серед яких село Грибівка Одеської області.
Факти ICTV підготували матеріал про те, де відпочити у Грибівці 2020 та що подивитися.
Грибівка 2020 – ціни на житло
Туристи можуть зупинитися у Грибівці у комфортних та сучасних готелях. Вартість стандартного номеру у такому об’єкті розміщення – 850 грн за добу.
За такі гроші українців чекає невелика кімната з двоспальним ліжком, телевізором, власною ванною кімнатою та туалетом.
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За великий та просторий номер з двоспальним ліжком, окремою кімнатою для дітей та видом на море доведеться заплатити від 1 900 грн за добу.
Грибівка 2020 – розваги
Серед головних розваг у Грибівці – великий та чистий пляж, де туристи зможуть поплавати у морі та відпочити на сонці.
А кому стане сумно, можна відвідати музей виноробства та подивитися на вирощування винограду та виготовлення елітних вин на усіх етапах.
Відпочинок в Україні 2020
Україна багата туристично привабливими природними об’єктами та пам’ятками архітектури, які українці можуть відвідати під час відпустки влітку 2020.
Так, поціновувачі активного відпочинку можуть поїхати в Карпати, а морського – відвідати пляжі Одеської, Херсонської та Запорізької областей.
Крім того, майже кожне місто країни має багату історію, цікаву архітектуру та атмосферні заклади.