Віртуальні змагання завойовують світ. Як пандемія вплинула на кіберспорт

У польському місті Катовіце на спортивній арені проходить міжнародний чемпіонат з комп’ютерної гри Counter-Strike.

І хоча цього року чемпіонат через коронавірус доводиться проводити без глядачів на трибунах – розмах події вражає.

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Пандемія коронавірусу дала новий поштовх кіберспорту. Футбол, хокей чи баскетбол втрачали гроші – оскільки матчі не проводили.

Натомість змагання кіберспортсменів взагалі не скасовувались, вони проводились онлайн. Під час карантину перегляди змагань в інтернеті зросли вдвічі.

В онлайн-змаганнях навіть зустрілись футболісти української та польської збірних. Бо їх реальний матч на стадіоні скасували через карантин.

Футболісти провели дві онлайн-зустрічі. За Україну грали Євген Коноплянка та Олександр Зінченко. Наші перемогли з рахунком 8:6.

Кожна відеогра – це окрема дисципліна зі своїми правилами. Турніри організовують розробники ігор, онлайн-платформи чи спонсори. В ігри грають сотні мільйонів, ще стільки ж спостерігають за цим. Відтак гроші від реклами течуть рікою.

Призові фонди на щорічному міжнародному турнірі однієї з ігор-стратегій становлять понад $30 млн.

Кожна кіберкоманда намагається бути чемпіоном одразу в кількох дисциплінах. Це так як київське Динамо приміром мало б не лише футбольний клуб, а й хокейний чи шахматний.

У складність професії важко повірити поки не перевіриш її на собі. Ранок у віртуальних атлетів обов’язково починається зі спорту.

Багато уваги спортсмени приділяють й психологічній підготовці. Кожна команда має у штаті психолога.

Швидкість реакції у кіберспортсменів просто вражає. В середньому вони клікають мишкою 300 разів за хвилину. Хоча рекорд в тричі більший – 15 кліків на секунду.

Психолог Ігор Костіцин каже, що хоча кіберспортсмени й проводять багато часу за комп’ютером – у них є чіткий графік. Постійні тренування та гра виснажують, тому більшість із гравців йдуть на пенсію вже після 30 років.

Кіберспорт – це не тільки професія для гравців. Ця галузь відкриває ще й низку інших вакансій. В багатьох країнах відкриваються навіть інститути з віртуального спорту.

Із вересня кафедра кіберспорту має запрацювати і в Україні. Її планують відкрити в Київському інституті фізкультури.

Українська компанія WePlay! Esports організувала благодійний турнір з кіберспорту. За 7 днів вони назбирали майже $190 тис., які спрямують на боротьбу з коронавірусом у світі.

Увесь призовий фонд учасники віддадуть світовим благодійним організаціям, які збирають кошти на розробку вакцини від Covid-19. А також на допомогу країнам, що постраждали від недуги найбільше.

Крім того, компанія, яка організовувала турнір, за 3 млн грн. закупила апарати штучної вентиляції легенів. Невдовзі їх передадуть у лікарні Хмельницького, Кропивницького та Києва.