PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 16 червня

16 червня відзначають Міжнародний день африканської дитини (День захисту дітей Африки), який заснувала Організація африканської єдності. Свято покликане привернути увагу міжнародних організацій і політиків до проблем, з якими доводиться стикатися дітям в Африці.

Дату проведення обрали не випадково. У цей день у 1976 році в Південно-Африканській Республіці тисячі дітей вийшли на протест з вимогою підвищити якість освіти, також вони відстоювали право на навчання рідною мовою.

Читайте: Календар церковних свят на червень 2020

Тоді сили урядової охорони розстріляли сотні дітей. Під час протестів з 16 червня 1976 року до 28 лютого 1977 року загинули 575 осіб і близько 6 тис. були заарештовані.

За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Лукілліана.

Іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло.

Що не можна робити 16 червня:

  • Якщо вам присниться сон з 15 на 16 червня, то не розповідайте про нього нікому.
  • Також не варто укладати будь-які угоди.

Народні прикмети на 16 червня:

  • Якщо весь день дощитиме, то чекайте багато грибів.
  • Якщо помітите багато роси вранці, то це до гарного врожаю конопель та льону.
  • Придивіться до свого собаки, якщо він погано їсть чи спить, то це до дощу.
  • Якщо в цей день буде гроза, то зі збиранням сіна виникнуть проблеми.

Свята у червні 

У червні в Україні 14 свят, два з яких – державні. 7 червня була Трійця.

А 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Свято припадає на неділю, тому вихідний переноситься і на понеділок, 29 червня.

Докладний календар свят у червні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка