16 червня відзначають Міжнародний день африканської дитини (День захисту дітей Африки), який заснувала Організація африканської єдності. Свято покликане привернути увагу міжнародних організацій і політиків до проблем, з якими доводиться стикатися дітям в Африці.

Дату проведення обрали не випадково. У цей день у 1976 році в Південно-Африканській Республіці тисячі дітей вийшли на протест з вимогою підвищити якість освіти, також вони відстоювали право на навчання рідною мовою.

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Тоді сили урядової охорони розстріляли сотні дітей. Під час протестів з 16 червня 1976 року до 28 лютого 1977 року загинули 575 осіб і близько 6 тис. були заарештовані.

За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Лукілліана.

Іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло.

Що не можна робити 16 червня:

Якщо вам присниться сон з 15 на 16 червня, то не розповідайте про нього нікому.

Також не варто укладати будь-які угоди.

Народні прикмети на 16 червня:

Якщо весь день дощитиме, то чекайте багато грибів.

Якщо помітите багато роси вранці, то це до гарного врожаю конопель та льону.

Придивіться до свого собаки, якщо він погано їсть чи спить, то це до дощу.

Якщо в цей день буде гроза, то зі збиранням сіна виникнуть проблеми.

Свята у червні

У червні в Україні 14 свят, два з яких – державні. 7 червня була Трійця.

А 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Свято припадає на неділю, тому вихідний переноситься і на понеділок, 29 червня.

Докладний календар свят у червні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.