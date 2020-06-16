16 червня відзначають Міжнародний день африканської дитини (День захисту дітей Африки), який заснувала Організація африканської єдності. Свято покликане привернути увагу міжнародних організацій і політиків до проблем, з якими доводиться стикатися дітям в Африці.
Дату проведення обрали не випадково. У цей день у 1976 році в Південно-Африканській Республіці тисячі дітей вийшли на протест з вимогою підвищити якість освіти, також вони відстоювали право на навчання рідною мовою.
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Тоді сили урядової охорони розстріляли сотні дітей. Під час протестів з 16 червня 1976 року до 28 лютого 1977 року загинули 575 осіб і близько 6 тис. були заарештовані.
За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Лукілліана.
Іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло.
Що не можна робити 16 червня:
- Якщо вам присниться сон з 15 на 16 червня, то не розповідайте про нього нікому.
- Також не варто укладати будь-які угоди.
Народні прикмети на 16 червня:
- Якщо весь день дощитиме, то чекайте багато грибів.
- Якщо помітите багато роси вранці, то це до гарного врожаю конопель та льону.
- Придивіться до свого собаки, якщо він погано їсть чи спить, то це до дощу.
- Якщо в цей день буде гроза, то зі збиранням сіна виникнуть проблеми.
Свята у червні
У червні в Україні 14 свят, два з яких – державні. 7 червня була Трійця.
А 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Свято припадає на неділю, тому вихідний переноситься і на понеділок, 29 червня.
Докладний календар свят у червні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.