The Lord of the Rings: Rise to War – нова мобільна гра за мотивами культового роману Володар перснів.

Про вихід нової мобільної стратегії повідомила компанія WB Games.

За словами розробників, у The Lord of the Rings: Rise to War з’являть усі персонажі з оригінальної культової трилогії.

Самі дії у грі розгортатимуться у Третю Епоху Середзем’я, яка розпочалася з перемоги останнього союзу людей та ельфів над Сауроном.

Згасання культури ельфів та повільне відновлення влади Саурона – головні характеристики цієї епохи. А закінчилась вона від’їздом Фродо та Більбо у Валінор.

Коли вийде гра The Lord of the Rings: Rise to War ще невідомо. Також розробники не зазначили для яких саме мобільних платформ нова стратегія працюватиме.

Магазин ігор Epic Games Store відкрив безкоштовний доступ для скачування гри ARK: Survival Evolved. Акція діятиме до 18 червня.

ARK: Survival Evolved вийшла у 2015 році і відразу зайняла одне із перших місць у своєму жанрі. Симулятор розрахований на багато користувачів, сама ж гра ведеться від першої особи. Головна мета – вижити на острові, де також є багато інших істот.