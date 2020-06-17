День ангела Ігоря – привітання в СМС

День ангела Ігоря святкують 18 червня.

Це ім’я має скандинавське походження та означає воїнство та сила.

Ігорі з дитинства відзначаються великим бажанням працювати та самостійністю. Також для них важлива думка батьків, а робота впродовж усього життя є однією з головних цінностей.

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Ігорі зазвичай мають лідерські якості, за допомогою яких збирають навколо себе багато друзів. Проте вони є дещо закритими людьми й більше слухають, а не говорять.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня ангела Ігоря.

***

З Днем ангела тебе, Ігорю!

Зі святом хорошим,

Про свої іменини не забувай,

А я від себе тобі побажаю.

Чистого неба, сонячних днів,

Добрих людей та достатку завжди.

Віри, надії та вдачі тобі,

Юності полум’я хай не гасне в крові!

***

З іменинами, Ігорю!

Вітаємо тебе дуже,

І побажати хочемо тобі, друже,

Щоб ти був здоровий та щасливий,

Коханий та сміливий.

Усі негаразди долав,

А твій ангел-охоронець тебе оберігав.

***

Бажаю Ігорю я вдачі,

Бажаю найуспішнішим бути,

І все, що у житті важливе,

Тобі вдалось зробити.

Бажаю успіху в усьому,

Нехай тобі всміхається удача,

І море щастя на додачу,

Тобі в житті перепаде.

***

Ігорю, зі святом тебе! Ти гідний щастя та достатку. Від душі тобі бажаємо процвітання і чудес. Нехай в усіх буде видимий прогрес!

***

З Днем ангела, Ігорю! Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав та захищав від невдач.

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Ігорю, хочу привітати зі святом! Бажаю щастя у житті, удачі та здійснення мрій! Ніколи не відступай, великих звершень!

Вихідні у червні 2020

Вихідні у червні будуть тривалішими. На цей місяць припадають два свята – церковне свято (Трійця) та державне свято (День Конституції).

Свято Трійці відзначали 7 червня, а додатковий вихідний для українців був 8 червня.

День Конституції України кожного року відзначається 28 червня, тому ще один вихідний день буде 29 червня.

Загалом у червні 2020 року українці відпочиватимуть 10 днів, а працюватимуть – 20.