День ангела Ігоря – привітання в СМС

День ангела Ігоря святкують 18 червня.
Це ім’я має скандинавське походження та означає воїнство та сила.
Ігорі з дитинства відзначаються великим бажанням працювати та самостійністю. Також для них важлива думка батьків, а робота впродовж усього життя є однією з головних цінностей.
Читайте: Календар церковних свят на червень 2020
Ігорі зазвичай мають лідерські якості, за допомогою яких збирають навколо себе багато друзів. Проте вони є дещо закритими людьми й більше слухають, а не говорять.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня ангела Ігоря.
***
З Днем ангела тебе, Ігорю!
Зі святом хорошим,
Про свої іменини не забувай,
А я від себе тобі побажаю.
Чистого неба, сонячних днів,
Добрих людей та достатку завжди.
Віри, надії та вдачі тобі,
Юності полум’я хай не гасне в крові!
***
З іменинами, Ігорю!
Вітаємо тебе дуже,
І побажати хочемо тобі, друже,
Щоб ти був здоровий та щасливий,
Коханий та сміливий.
Усі негаразди долав,
А твій ангел-охоронець тебе оберігав.
***
Бажаю Ігорю я вдачі,
Бажаю найуспішнішим бути,
І все, що у житті важливе,
Тобі вдалось зробити.
Бажаю успіху в усьому,
Нехай тобі всміхається удача,
І море щастя на додачу,
Тобі в житті перепаде.
***
Ігорю, зі святом тебе! Ти гідний щастя та достатку. Від душі тобі бажаємо процвітання і чудес. Нехай в усіх буде видимий прогрес!
***
З Днем ангела, Ігорю! Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав та захищав від невдач.
***
Ігорю, хочу привітати зі святом! Бажаю щастя у житті, удачі та здійснення мрій! Ніколи не відступай, великих звершень!
Вихідні у червні 2020
Вихідні у червні будуть тривалішими. На цей місяць припадають два свята – церковне свято (Трійця) та державне свято (День Конституції).
Свято Трійці відзначали 7 червня, а додатковий вихідний для українців був 8 червня.
День Конституції України кожного року відзначається 28 червня, тому ще один вихідний день буде 29 червня.
Загалом у червні 2020 року українці відпочиватимуть 10 днів, а працюватимуть – 20.