Пластичні операції: жінки масово почали змінювати форму ока

У Великій Британії жінки масово почали звертатися до косметологічних клінік, щоб зробити операцію зі зміни форми ока.
Британок приваблює коса форма очей – так звані лисячі очі.
Після послаблення карантинних обмежень в країні, кількість записів на сеанс збільшилась у 15 разів.
За словами засновника лондонського салону SAS Aesthetics Махси Салекі, жінки хочуть зробити собі подібну форму, як у супермоделі Белли Хадід або Кендалл Дженнер.
– Послуга затребувана серед жінок різного віку. За нею звертаються як молоді дівчата і блогери з Instagram, так і жінки похилого віку, які шукають бюджетний спосіб підняти повіки, що опустилися з часом, – зазначила вона.
Така процедура обійдеться у 500 фунтів стерлінгів ($628).
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Сама операція займає близько 30 хвилин. Спеціаліст піднімає за допомогою розчинної нитки брови і зовнішні куточки очей.
Пластика в учасниці Холостяка
Нещодавно переможниця проекту Холостяк Даша Ульянова розповіла, шо збільшувала губи, але більше жодних пластичних операцій не робила.
Проте вона підтримує дівчат, які хочуть щось у собі змінити за допомогою пластичної хірургії.