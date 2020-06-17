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Факти / Lifestyle

Хочуть “лисячі очі”: британки масово почали змінювати форму очей

У Великій Британії жінки масово почали звертатися до косметологічних клінік, щоб зробити операцію зі зміни форми ока.

Британок приваблює коса форма очей – так звані лисячі очі. 

Після послаблення карантинних обмежень в країні, кількість записів на сеанс збільшилась у 15 разів.

За словами засновника лондонського салону SAS Aesthetics Махси Салекі, жінки хочуть зробити собі подібну форму, як у супермоделі Белли Хадід або Кендалл Дженнер.

Пластичні операції: жінки масово почали змінювати форму ока

– Послуга затребувана серед жінок різного віку. За нею звертаються як молоді дівчата і блогери з Instagram, так і жінки похилого віку, які шукають бюджетний спосіб підняти повіки, що опустилися з часом, – зазначила вона.

Така процедура обійдеться у 500 фунтів стерлінгів ($628).

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Сама операція займає близько 30 хвилин. Спеціаліст піднімає за допомогою розчинної нитки брови і зовнішні куточки очей.

Пластика в учасниці Холостяка 

Нещодавно переможниця проекту Холостяк Даша Ульянова розповіла, шо збільшувала губи, але більше жодних пластичних операцій не робила.

Проте вона підтримує дівчат, які хочуть щось у собі змінити за допомогою пластичної хірургії.

Джерело: Daily Mail

Фото: Pixabay, Dreamstime

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