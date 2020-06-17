17 червня вже вдруге за місяць День ангела святкує Софія. Вона імпульсивна, ім’я перекладається з грецької, як глибока.
Софія любить допомагати іншим і ніколи не відмовить у допомозі. Вона завжди намагається проявляти співчуття. Софія всього в житті домагається сама, але для неї важлива підтримка близьких.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Софії в СМС і картинках.
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Хай ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе ж вітаю в славний день,
Бажаю сміху та пісень!
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Софіє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, краси й доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров’я, відданих друзів та успіху у всіх запланованих справах!
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Вітаю тебе, мила Софіє, з іменинами та від душі бажаю жити з натхненням в душі і щирою любов’ю в серці, успішно йти життям назустріч своєму щастю і коханню, відкривати для себе нові перспективи та дарувати радість близьким людям.
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У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання.
Жінкам з цим ім’ям пощастило – вони можуть 10 разів на рік відзначати День ангела.
Така можливість у них була 28 лютого, 1 квітня, 6 травня, 4 та 17 червня.
Софії, які не встигли це зробити, можуть святкувати іменини 6 липня, 14 серпня, 30 вересня, 1 жовтня та 29 грудня.
Усі неофіційні та професійні свята Фактів ICTV зібрали в календарі на 2020 рік.