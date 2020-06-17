Популярна українська співачка Настя Каменських, фігурі якої заздрять багато дівчат, поділилася з шанувальниками рецептами дієтичних десертів.
– Солодке під час схуднення або підтримки фігури – можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях та з правильним складом! – зазначила Каменських.
Також вона додала, що такі солодощі варто їсти до 12.00.
Морозиво з авокадо та горіхами
- Авокадо – 1 шт.
- Будь-які несмажені горіхи – 50 г.
- Цедра половини лайма чи лимона.
- Рослинне молоко (кокосове, мигдальне) – 100 г. (можна замінити 100 мл вершків або одним бананом).
- Сироп агави – 1 ст. л.
Всі продукти потрібно перебити у блендері до пюре, яке необхідно розлити у формочки і відправити в морозилку на 5-6 годин.
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Морозиво з курагою та полуницею
- Полуниця – 500 г.
- Курага – 200 г.
- Пюре одного банана.
- Рослинне молоко – 200 млн.
- Ваніль.
Курагу необхідно замочити в теплій воді на 2 години, а потім порізати на дрібні шматочки. Висипте у блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, яке варто розлити в формочки і відправити на 6 годин у морозилку.
ПП-цукерки
- Курага – 100 г.
- Фініки – 200 г.
- Будь-які не смажені горіхи – 100 г.
- Порошок кероба або какао – 2 ст. л.
- Како-масло – 1 ст. л.
Приготування:
Порошок кероба або какао висипати у ємніст для варіння, додати какао-масло і плавити на водяной бані. Потрібно прибрати з вогню, коли отримаєте темний шоколад.
Подрібніть курагу, фініки і горіхи у блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки та обваляйте їх в шоколаді. ⠀
Дайте 2 години охолонути у холодильнику.
Рецепт схуднення від Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських опублікувала відео тренування рук для дівчат.
Ролик Arm Workout співачка зняла під одну зі своїх відомих пісень — ELEFANTE.
Каменських порадила робити щонайменше три підходи тренування, щоб домогтися результату.
Повне відео тренування – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.