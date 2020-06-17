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Факти / Lifestyle

ПП-морозиво від Насті Каменських – рецепти дієтичних десертів

Популярна українська співачка Настя Каменських, фігурі якої заздрять багато дівчат, поділилася з шанувальниками рецептами дієтичних десертів.

– Солодке під час схуднення або  підтримки фігури – можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях та з правильним складом! – зазначила Каменських.

Також вона додала, що такі солодощі варто їсти до 12.00.

Настя Каменских

Морозиво з авокадо та горіхами

  • Авокадо – 1 шт.
  • Будь-які несмажені горіхи – 50 г.
  • Цедра половини лайма чи лимона.
  • Рослинне молоко (кокосове, мигдальне) – 100 г. (можна замінити 100 мл вершків або одним бананом).
  • Сироп агави – 1 ст. л.

Всі продукти потрібно перебити у блендері до пюре, яке необхідно розлити у формочки і відправити в морозилку на 5-6 годин.

Читайте: Від пишних форм до фітоняшки: як змінювалася Настя Каменських

Морозиво з курагою та полуницею

  • Полуниця – 500 г.
  • Курага – 200 г.
  • Пюре одного банана.
  • Рослинне молоко – 200 млн.
  • Ваніль.

Курагу необхідно замочити в теплій воді на 2 години, а потім  порізати на дрібні шматочки. Висипте у блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, яке варто розлити в формочки і відправити на 6 годин у морозилку.

ПП-цукерки

  • Курага – 100 г.
  • Фініки – 200 г.
  • Будь-які не смажені горіхи – 100 г.
  • Порошок кероба або какао – 2 ст. л.
  • Како-масло – 1 ст. л.

Приготування:

Порошок кероба або какао висипати у ємніст для варіння, додати какао-масло і плавити на водяной бані. Потрібно прибрати з вогню, коли отримаєте темний шоколад.

Подрібніть курагу, фініки і горіхи у блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки та обваляйте їх в шоколаді. ⠀

Дайте 2 години охолонути у холодильнику.

Рецепт схуднення від Насті Каменських

Українська співачка Настя Каменських опублікувала відео тренування рук для дівчат.

Ролик Arm Workout співачка зняла під одну зі своїх відомих пісень — ELEFANTE.

Каменських порадила робити щонайменше три підходи тренування, щоб домогтися результату.

Повне відео тренування – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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