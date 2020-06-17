Популярна українська співачка Настя Каменських, фігурі якої заздрять багато дівчат, поділилася з шанувальниками рецептами дієтичних десертів.

– Солодке під час схуднення або підтримки фігури – можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях та з правильним складом! – зазначила Каменських.

Також вона додала, що такі солодощі варто їсти до 12.00.

Морозиво з авокадо та горіхами

Авокадо – 1 шт.

Будь-які несмажені горіхи – 50 г.

Цедра половини лайма чи лимона.

Рослинне молоко (кокосове, мигдальне) – 100 г. (можна замінити 100 мл вершків або одним бананом).

Сироп агави – 1 ст. л.

Всі продукти потрібно перебити у блендері до пюре, яке необхідно розлити у формочки і відправити в морозилку на 5-6 годин.

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Морозиво з курагою та полуницею

Полуниця – 500 г.

Курага – 200 г.

Пюре одного банана.

Рослинне молоко – 200 млн.

Ваніль.

Курагу необхідно замочити в теплій воді на 2 години, а потім порізати на дрібні шматочки. Висипте у блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, яке варто розлити в формочки і відправити на 6 годин у морозилку.

ПП-цукерки

Курага – 100 г.

Фініки – 200 г.

Будь-які не смажені горіхи – 100 г.

Порошок кероба або какао – 2 ст. л.

Како-масло – 1 ст. л.

Приготування:

Порошок кероба або какао висипати у ємніст для варіння, додати какао-масло і плавити на водяной бані. Потрібно прибрати з вогню, коли отримаєте темний шоколад.

Подрібніть курагу, фініки і горіхи у блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки та обваляйте їх в шоколаді. ⠀

Дайте 2 години охолонути у холодильнику.

Рецепт схуднення від Насті Каменських

Українська співачка Настя Каменських опублікувала відео тренування рук для дівчат.

Ролик Arm Workout співачка зняла під одну зі своїх відомих пісень — ELEFANTE.

Каменських порадила робити щонайменше три підходи тренування, щоб домогтися результату.

Повне відео тренування – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.