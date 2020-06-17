День ангела Назара святкують 17 червня.

З давньоєврейської це ім’я означає присвячений Богу. Покровителем вважається святий мученик Назарій, який був свідком віри Христової та здійснив подвиг – повчав людей, наставляв їх на віру у Бога, зцілював хворих, повставав проти ідолопоклонства.

Власники імені Назарій спокійні та відповідальні. Вони добре навчаються у школі, багато читають, мають багато друзів.

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Назарії, які народились взимку ревниві та уперті, досягають своїх цілей, незважаючи на перепони. Літні хлопчики – хороші сім’янини, відповідальні та хороші господарі. Ті, хто народились восени хороші майстри, а справи роблять лише після того, як обдумають все.

Факти ICTV зібрали короткі привітання та листівки з Днем ангела Назара.

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Щиро вітаємо тебе, Назарій, з Днем ангела! Бажаємо, щоб твій ангел тебе завжди оберігав. Щастя, успіхів та великих звершень!

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Назаре, з Днем ангела! Твій охоронець подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити ці ангельські подарунки, а ти пишався своїм ім’ям, що батьки тобі подарували.

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде завжди поруч у хвилини радості, смутку, кохання та розчарувань. Бажаю, щоб він тебе завжди піднімав, коли ти впадеш, втішав, коли плакатимеш, радів разом з тобою.

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Дорогий Назарію, вітаємо тебе з Днем ангела! У це світле свято бажаємо тобі здійснення мрій та бажань. Щоб у серці завжди панувала любов та радість, а невдачі обходили тебе стороною.

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Назар, з Днем ангела! Щирого кохання, вірних друзів, радісних моментів у житті та спокою у душі. Нехай тобі завжди посміхається удача, а негаразди не трапляються на твоєму шляху.

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Щиро вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб твоєму ангелу-охоронцю ніколи не потрібно було тебе оберігати від нещастя та невдач. Нехай твоє життя буде переповнене щастям, радістю та любов’ю.

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Також 17 червня святкують свої іменини Митрофан, Петро, Іван, Софія, Марія та Марфа.

Православні українці у цей день згадують святителя Митрофана. Він був патріархом у Константинополі й тому 17 червня ще називають Митрофановим днем.