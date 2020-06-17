17 червня українські віряни згадують святителя Митрофана, який був патріархом у Константинополі.

У народі це свято називається Митрофанів день.

Традиційно цього дня підживлювали землю на полях.

Іменини святкують: Митрофан, Петро Іван, Назар, Софія, Марія, Марфа.

Також 17 червня відзначають День незалежності Ірландії.

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Народні прикмети і традиції

Якщо на Митрофана підживити землю у полі – буде хороший врожай.

Починаючи із 17 червня, починав рости льон, зацвітали пізні сорти яблунь.

Якщо вечірня зірка червона – наступний день буде вітряним, ясна – буде дощ.

Що не можна робити сьогодні

Традиційно в Митрофанів день не можна рано лягати спати – через страх накликати ранню смерть.

Не рекомендується братися за нові справи – закінчаться невдачею.

Не можна їсти нічого кислого – рік вийде невдалим.

Цей день в історії

1709 — у битві з російськими військами неподалік від Полтави був поранений шведський король Карл ХІІ.

1885 — до США прибув подарунок із Франції – Статуя Свободи.

1917 — проголошення автономії України у складі Російської імперії на II Всеукраїнський військовий з’їзд.

1940 — окупація Латвії та Естонії радянськими військами.

1953 — криваве антирадянське повстання у Східній Німеччині.

1955 — вперше у повітря злетів радянський пасажирський літак ТУ-104.

1993 – розподіл Чорноморського флоту між Україною та РФ.

Для зручності Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де можна знайти перелік важливих християнських дат, постів та поминальних днів. Наступне велике свято – Івана Купала, яке відзначають з 6 на 7 липня.