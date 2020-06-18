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Факти / Lifestyle

Кільцеве сонячне затемнення: що не можна робити 21 червня

Кільцеве сонячне затемнення 2020 пройде 21 червня в сузір’ї Рака і може нанести шкоду дружбі і сімейним стосункам.

Сонячне затемнення 21 червня буде третім в 2020 році.

21 червня варто ретельно слідкувати за словами і емоціями. Нестриманість може обернутися сваркою з дорогими людьми.

Також велика ймовірність посваритися з друзями – налагодити відносини в цьому випадку буде непросто.

Що можна робити

  • проведіть час на самоті і займіться медитацією;
  • сконцентруйтесь на своїх внутрішніх переживаннях, відчуттях, проблемах;
  • очистіть свої думки від злості та переживань – цей день дарує очищення;
  • відпустіть усі образи;
  • викиньте зайві речі з квартири/будинку;
  • обмежте коло спілкування на цей день або взагалі залиштесь наодинці.

Читайте: Кільцеве сонячне затемнення: чим небезпечне і чого очікувати знакам зодіаку

Що не можна робити

  • влаштовувати генеральне прибирання;
  • спілкуватися з токсичними людьми;
  • ризикувати;
  • ходити на гучні вечірки;
  • проводити важливі зустрічі;
  • ухвалювати доленосні рішення.

Коридор затемнень 2020 вплине на долю не лише кожної людини, але і держав, і людства загалом. Саме це явище спровокувало низку складних подій в Україні та світі.

Астронумеролог Тетяна Долготович пояснила, що велика кількість катаклізмів і негативних подій відбувається тому, що зараз триває перехід з фази Риб в фазу Водолія.  Цьогоріч запускаються нові програми, які підштовхують людину до очищення.

Тому 2020 рік – це період глобальних змін і трансформацій.

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