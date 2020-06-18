Кільцеве сонячне затемнення 2020 пройде 21 червня в сузір’ї Рака і може нанести шкоду дружбі і сімейним стосункам.
Сонячне затемнення 21 червня буде третім в 2020 році.
21 червня варто ретельно слідкувати за словами і емоціями. Нестриманість може обернутися сваркою з дорогими людьми.
Також велика ймовірність посваритися з друзями – налагодити відносини в цьому випадку буде непросто.
Що можна робити
- проведіть час на самоті і займіться медитацією;
- сконцентруйтесь на своїх внутрішніх переживаннях, відчуттях, проблемах;
- очистіть свої думки від злості та переживань – цей день дарує очищення;
- відпустіть усі образи;
- викиньте зайві речі з квартири/будинку;
- обмежте коло спілкування на цей день або взагалі залиштесь наодинці.
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Що не можна робити
- влаштовувати генеральне прибирання;
- спілкуватися з токсичними людьми;
- ризикувати;
- ходити на гучні вечірки;
- проводити важливі зустрічі;
- ухвалювати доленосні рішення.
Коридор затемнень 2020 вплине на долю не лише кожної людини, але і держав, і людства загалом. Саме це явище спровокувало низку складних подій в Україні та світі.
Астронумеролог Тетяна Долготович пояснила, що велика кількість катаклізмів і негативних подій відбувається тому, що зараз триває перехід з фази Риб в фазу Водолія. Цьогоріч запускаються нові програми, які підштовхують людину до очищення.
Тому 2020 рік – це період глобальних змін і трансформацій.