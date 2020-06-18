Кільцеве сонячне затемнення 2020 пройде 21 червня в сузір’ї Рака і може нанести шкоду дружбі і сімейним стосункам.

Сонячне затемнення 21 червня буде третім в 2020 році.

21 червня варто ретельно слідкувати за словами і емоціями. Нестриманість може обернутися сваркою з дорогими людьми.

Також велика ймовірність посваритися з друзями – налагодити відносини в цьому випадку буде непросто.

Що можна робити

проведіть час на самоті і займіться медитацією;

сконцентруйтесь на своїх внутрішніх переживаннях, відчуттях, проблемах;

очистіть свої думки від злості та переживань – цей день дарує очищення;

відпустіть усі образи;

викиньте зайві речі з квартири/будинку;

обмежте коло спілкування на цей день або взагалі залиштесь наодинці.

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Що не можна робити

влаштовувати генеральне прибирання;

спілкуватися з токсичними людьми;

ризикувати;

ходити на гучні вечірки;

проводити важливі зустрічі;

ухвалювати доленосні рішення.

Коридор затемнень 2020 вплине на долю не лише кожної людини, але і держав, і людства загалом. Саме це явище спровокувало низку складних подій в Україні та світі.

Астронумеролог Тетяна Долготович пояснила, що велика кількість катаклізмів і негативних подій відбувається тому, що зараз триває перехід з фази Риб в фазу Водолія. Цьогоріч запускаються нові програми, які підштовхують людину до очищення.

Тому 2020 рік – це період глобальних змін і трансформацій.