Літнє сонцестояння – найдовший день у році, який припадає на 20 червня, але у високосний, тобто раз на чотири роки, – на 21 число.

Він символізує початок астрономічного літа у Північній півкулі та зими – у Південній.

У 2020 році день літнього сонцестояння настане 21 червня о 13.07 за Києвом.

Його святкування оповите таємничістю та магією. З язичницьких часів збереглися традиції поклоніння Сонцю.

Традиції на день літнього сонцестояння 2020

Молодь у ніч проти 21 червня розводить багаття і стрибає через полум’я.

Дівчата плетуть ритуальні вінки та ворожать на судженого.

Заведено загадувати бажання. Якщо правильно це зробити, кажуть, що збудеться протягом року. Достатньо вранці підійти до вікна і своїми словами звернутися до Сонця.

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Також можна зробити талісман на виконання бажань – так звані відьмині сходи. Для цього знадобиться довга стрічка жовтого кольору і дев’ять намистин. Далі все просто: вузол-намистинка-вузол, вільний шматок стрічки, вузол-намистинка-вузол і так до кінця. Важливо у цей час загадувати бажання. Воно може бути одне або цілих дев’ять – за кількістю намистин. На кожному кінці зав’язати ще по вузлу і повісити над входом у житло. Зняти талісман рівно через рік і спалити в багатті.

Тим, хто хоче змінити своє життя, потрібно ніч перед 21 червня провести біля колодязя, кожну годину випиваючи по склянці води, примовляючи: Як вода біжить – змінюється, так і життя моє зміниться.

Наші предки у цей день збирали лікарські трави, а букети з них вішали в будинку як оберіг від хвороб та різних нещасть.

Що не можна робити на літнє сонцестояння:

Заборонено з’ясовувати стосунки, вплутуватися в скандали, тому що в цей день закладається майбутнє на цілий рік вперед.

В жодному разі не можна плакати і піддаватися апатії.

Незважаючи на свято, не можна ігнорувати правила поводження з вогнем.

А дітям 21 червня краще не з’являтися на світ – їх вважали такими, що мають “погане око“.

Літнє сонцестояння цього року збігається з датою кільцевого сонячного затемнення, яке настане о 9.40 за київським часом. Астрологи називають його одним з найсприятливіших і радять позбутися у цей день негативної енергетики.

Але можлива й ложка дьогтю в цій бочці меду: легка втома, невеликі конфлікти на роботі та з близькими. Тому серйозні справи краще відкласти.

Побачити затемнення зможуть і українці, але тільки за допомогою бінокля або телескопа.