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Факти / Lifestyle

Манікюр на літо 2020: наймодніші кольори і дизайни

Із настанням улюбленої пори року дівчатам саме час подумати, який манікюр на літо 2020 пасуватиме найкраще.

Незмінними залишаються тренди на яскраві кольори, квіткові та геометричні орнаменти, головне – вміти стильно поєднувати.

Факти ICTV зібрали 10 трендових ідей літнього манікюру 2020.

Усі кольори веселки

Манікюр не обов’язково повинен бути однотонним – часто буває так, що різноманітність виглядає виграшніше. Міксуйте улюблені кольори та не бійтесь додати об’ємних деталей – ваш манікюр буде унікальним.

 

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Допис, поширений PRIVATE NAIL STUDIO (@__summernails__)

Трендовий синій

Зараз у моді усі відтінки синього: від глибоких тонів до кольору небесної блакиті. Для ефектності зробіть його однотонним або матовим.

 

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Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Marta Carvalho (@marta_carvalho)

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Кавові відтінки

Коричневий колір чудово виглядає як на світлій, так і на засмаглій шкірі. Малюнки чи орнаменти зроблять такий манікюр цікавішим.

 

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Допис, поширений Nail (@nailsta2020)

Лаванда

Хоча цей відтінок вважається більш весняним, на засмаглих руках він виглядає дуже красиво. Для різноманіття можна додати блискітки або інший колір.

 

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Допис, поширений ИДЕАЛЬНАЯ СТУДИЯ АКАДЕМГОРОДОК (@bigudi_beauty_bar)

Кислотні кольори

Коли ще експериментувати з насиченими кольорами, як не влітку? Трендові зелений, жовтий, помаранчевий та рожевий кислотні кольори зроблять ваше літо яскравішим!

Класичний нюд

Легкі та майже прозорі відтінки залишаються актуальними в усі пори року. Плюсом такого манікюру є те, що він чудово підійде до будь-якого вбрання.

 

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Допис, поширений DRYBY (@drybylondon)

Символізм

Тут можна вигадати будь-які варіації: малювати символи пензликом, викласти блискітками або ж зробити їх матовими. Не бійтесь експериментувати!

 

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Допис, поширений ???? Manicure ???? Nails ???? Chicago (@chicagomanic)

Рожеві квіти

Квіткова тема у поєднанні з пастельно-рожевими тонами – один із найжіночніших варіантів манікюру, який виглядає виграшно у сезоні весна-літо. Вдало виглядає поєднання основного кольору та квіткового візерунку на одному нігті.

 

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Допис, поширений користувачем @nailedbyleen

Геометрія

Рівні чорні кола на білому або бежевому манікюрі завжди виглядають ефектно. Цього сезону можна відійти від традиції орнаментувати лише один ніготь і розмалювати усі: так манікюр захочеться довше розглядати, і він не скоро набридне.

 

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Допис, поширений G.BАR | hair • makeup • nails (@g.bar.kiev)

Більше блискіток

Охайний манікюр у поєднанні з блискітками  завжди виглядає святково. Якщо додати яскравих кольорів, а один ніготь зробити білим, вийде справді приголомшливе втілення літнього манікюру.

 

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Допис, поширений nailsbydeakrenata (@nailsbydeakrenata)

Нагадаємо,Факти ICTV публікували рекомендації МОЗ до роботи салонів краси на час карантину в Україні.

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