Мисливець за НЛО показав через Google Maps інопланетянина в Нью-Йорку

Відомий мисливець за НЛО Скотт Ворінг стверджує, що камери Google Maps зафіксували погляд прибульця, який заховався під мостом у Нью-Йорку.

Ворінг стверджує, що обличчя прибульця підпадає під опис істот з інших планет, про яких пишуть у науковій фантастиці.

Голова у гуманоїда має сірий колір і набагато більша, ніж у людей. Інопланетянин також має величезні очі.

За його словами, прибульця можна побачити за координатами Google Street View 42°26’35.27″N 76°30’48.70″W.

– Можливо, інопланетянин вирішив сховатися від камери Google Street View, – розмірковує чоловік над суперечливим зображенням.

У коментарях до блогу Ворінга написали також люди, які скептично поставилися до нового припущення мисливця за НЛО.

– Якщо це прибулець, де його тіло? Графіті на 100%, – пишуть користувачі.

А дехто навіть побачив відблиск від спалаху камери в оці можливого прибульця.

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НЛО у північному сяйві

Нещодавно Ворінг розбурхав мережу, показавши знімок, на якому нібито зображено НЛО у північному сяйві.

Теоретик висловив думку, що розвинена позаземна цивілізація вивчає не тільки людей, а також різні явища на Землі.

Чи вірити у здогадки мисливця за НЛО, мабуть, кожен вирішить сам для себе.