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Факти / Lifestyle

NASA оголосило переможців внутрішнього конкурсу Фотограф року

NASA оголосило переможців внутрішнього конкурсу Фотограф року, відзначивши найкращі знімки, зроблені в космічних центрах США.

Кріса Ганна було названо переможцем у категорії Місця за знімок людини, яка стоїть перед стіною фільтрів HEPA.

NASA оголосило переможців внутрішнього конкурсу Фотограф року

Фото: NASA/Chris Gunn

Найкраще фото в категорії Люди зробив Гарлен Капен, знявши техніків в аеродинамічній трубі.

NASA оголосило переможців внутрішнього конкурсу Фотограф року

Фото: NASA/Harlen Capen

Приз за найкращий знімок у категорії Документація також отримав Ганн, який захопив космічний телескоп Джеймса Вебба.

NASA оголосило переможців внутрішнього конкурсу Фотограф року

Фото: NASA/Chris Gunn

Переможець у категорії Портрет Джордан Салкін, який зняв Тіма Бенчіча з його винаходом – системою для вивчення обмерзання на повітряних суднах.

NASA оголосило переможців внутрішнього конкурсу Фотограф року

Фото: NASA/Jordan Salkin

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Політ астронавтів NASA до МКС на Crew Dragon

31 травня 2020 року капсула Crew Dragon компанії SpaceX доставила до Міжнародної космічної станції двох астронавтів NASA.

Це прибуття астронавтів із території США стало першим за дев’ять років.

49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі на МКС мали протестувати системи Crew Dragon, щоб SpaceX і NASA могли перейти до підписання контракту на $2,6 млрд.

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