Netflix закликають додати український дубляж і субтитри

Компанію Netflix закликали створити дубляж та субтитри українською мовою.

Користувачами була створена відповідна петиція, яка набрала більше 19 тис. підписів.

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Її автори виступили з проханням додати до усього або найпопулярнішого контенту український дубляж та субтитри, оскільки серед передплатників Netflix Ukraine та Amazon є люди з вадами слуху.

Також вони наводять успішні приклади фільмів та серіалів, які були перекладені українською мовою та мали шалений успіх у користувачів.

Ця петиція з’явилася на сайті Change.org, яка загалом має зібрати 25 тис. підписів.

Онлайн-сервіси в Україні

Цьогоріч депутат від фракції Слуга народу подав до Верховної Ради законопроект №2634, який передбачає введення податку на додану вартість онлайн-сервісів та соцмереж.

Якщо проект закону буде ухвалений, податком будуть обкладені такі компанії як: Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервіс бронювання житла на кшталт Booking.com та багато інших.

Відповідно, це позначиться на вартості послуг, які вони надають. Зокрема, зросте вартість передплати на стрімінгових сервісах та реклами в соціальних мережах.

Джерело: Change.org