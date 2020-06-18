Погода в Україні на сьогодні - 18 червня 2020

18 червня майже всією територією України пройдуть грози і дощі.

Винятками стануть п’ять областей – Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська та Луганська. У цих регіонах збережеться сонячна і спекотна погода – до +32° вдень і до +18° вночі.

На Півдні країни пройдуть грози, а температура повітря складе від 27° до 29° тепла. Вночі очікується +17-18°.

У центральній частині країни до +30°, а також грози і дощі.

Читайте: Прогноз погоди в Україні на літо 2020

На Півночі буде без опадів і до 29° тепла.

На Заході також пройдуть грози. Вдень повітря прогріється до +29°.

У Києві очікуються грози і дощі. Температура повітря до +29° вдень і до +19° вночі.

В Укргідрометцентрі попередили, що літо в країні буде спекотним. Погода в червні 2020 буде дуже теплою і з грозами.

Середня температура протягом червня триматиметься на рівні 16°-21°. У порівнянні з травнем в червні очікується більша кількість гроз, злив і граду.