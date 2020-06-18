У соціальній мережі Twitter з’явилась нова функція – голосові повідомлення. Однак наразі функція працює лише у тестовому режимі та доступна для обмеженої кількості людей.
– Від сьогодні ми тестуємо нову функцію, яка зробить використання Twitter більш людяним.
You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!
Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD
— Twitter (@Twitter) June 17, 2020
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Тривалість кожного голосового твіту – не більше 140 секунд. Якщо повідомлення буде довшим, його автоматично розділить на кілька.
Для того, аби здійснити запис голосового повідомлення, необхідно натиснути на іконку, що зображує звукові хвилі.
Фейки у Twitter
Нещодавно Twitter заявив, що введе спеціальну позначку для фейкових фото, відео та аудіозаписів.
Соцмережа позначатиме мультимедійні дані, якщо вважатиме, що вони спеціально відредаговані так, щоб ввести людей в оману.