У соціальній мережі Twitter з’явилась нова функція – голосові повідомлення. Однак наразі функція працює лише у тестовому режимі та доступна для обмеженої кількості людей.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020