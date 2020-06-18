Залізний Порт в 2020 році готовий приймати туристів. Готелі курортного села Херсонської області вже запаслися антисептиками і відмовилися від системи all inclusive.

Факти ICTV підготували матеріал про відпочинок у Залізному Порту 2020.

Залізний Порт 2020 року – ціни на житло

Стандартний номер у сучасному готелі у Залізному Порту в 2020 році коштуватиме 800 грн за добу. За таку ціну туристам пропонують затишну кімнату з одним двоспальним ліжком і одним односпальним, а також телевізор, шафу і власну ванну кімнату.

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На території готелю є басейн і зона для дітей. До речі, воду, шезлонги, а також іграшки постійно дезінфікують.

Крім того, готель відмовився від системи all inclusive і перейшов на харчування у ресторанах: традиційний український борщ там подають в одноразових тарілках. На столах встановлені антисептики, а персонал працює у масках.

Залізний Порт 2020 року – розваги

Серед розваг в Залізному Порту море і чистий пляж.

Крім того, недалеко від населеного пункту розташований цілющий гейзер. Вхід коштує 50 грн з людини або ж 200 грн за добу з житлом.

Відпочинок в Україні 2020

У 2020 році українці зможуть відвідати морські курорти України, серед яких Одеса, Грибівка, Генічеськ.

А поціновувачі активного відпочинку у 2020 році можуть поїхати у Карпати.

Факти ICTV регулярно публікують матеріали про відпочинок в Україні у 2020 році.