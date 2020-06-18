18 червня українці відзначатимуть одне зі свят співробітників правоохоронних органів – День дільничного інспектора поліції.

Дата святкується вже 16 років – з 2004-го. 18 червня обрали, тому в цей день у 1923 році в Україні з’явилася професія дільничного інспектора.

Також сьогодні відзначається і свято ООН – День стійкої гастрономії. У 2016 році його заснували, а перший раз відсвятуквали роком пізніше.

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Свято вирішили заснувати, тому що гастрономія є одним з найважливіших атрибутів будь-якого народу.

Ще 18 червня в календарі значиться День пам’яті святого князя Феодора Ярославича Новгородського. У цей день в 1233 році він помер.

Сьогодні іменини святкують: Настя, Василиса, Віктор, Галя, Дорофей, Ігор, Костя, Леонід, Павло і Федір.

Народні прикмети 18 червня:

Сильна роса – до хорошого врожаю;

Гарна погода – до великого зерна.

Що заборонено робити 18 червня:

Одружуватися;

Знаходиться на вулиці після 00.00;

Розповідати погані сни;

Брати в руки виделку або ніж;

Сперечатися.

В Україні існує безліч свят, як державних, так і церковних. Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік. де можна відстежити всі дати постів і важливих свят.