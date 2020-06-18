У четвер, 18 червня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 27 місячний день.

Сприятливий час для кардинальних змін. В цей день будуть успішними будь-які важливі переговори, а також великі угоди допоможуть поліпшити матеріальне становище.

У 27 місячний день розумові здібності будуть особливо посиленими.

18 червня астрологи рекомендують більше сил і енергії витратити на рішення старих проблем, про які ви давно вже могли забути.

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У відносинах цей період може бути небезпечним. У деяких пар будуть розбіжності і конфлікти. Однак вирішити їх буде досить просто – необхідно просто поговорити з партнером.

Від фізичних навантажень в цей день краще буде відмовитися. Рекомендується 18 червня навести порядки вдома, і порадувати сім’ю смачною вечерею.

Що можна робити 18 червня: займатися творчою діяльністю.

Що категорично не можна робити в 27 місячний день: зловживати алкоголем.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.