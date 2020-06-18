У суботу, 20 червня, дощі та грози синоптики прогнозують майже на всій території України.

Сухо буде тільки на сході країни. У цій частині країни найспекотніше – до +31.

У південних областях, на півночі та у центрі – від +27 до +30.

На заході – максимум +25.

У Києві дощ, гроза, вночі 17-19, а вдень 28-30 градусів тепла.

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У неділю, 21 червня, погода в Україні не зміниться – спека, зливи та грози.

На сході температура повітря підвищиться до +32.

У північних, центральних і південних областях – від +26 до +29.

Досить прохолодно буде на заході. Місцями тільки +24.

У столиці прогнозують опади, вночі 16-18, вдень 27-29 вище нуля.

Така погода спостерігається в Україні останні три дні. Зливи підтоплюють вулиці, дороги та цілі села, на Закарпатті паводок зніс міст, що веде до кордону з Польщею.

Рятувальники щодня фіксують відключення електрики в різних областях країни.