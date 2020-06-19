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Apple оголосить на WWDC про перейменування iOS – інсайдер

У зв’язку з наближенням щорічної конференції Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) 2020 року з’явився витік про те, що виробник iPhone цього року може перейменувати операційну систему iOS в iPhone OS.

– iPhone OS, – таке повідомлення в Twitter написав відомий інсайдер Джон Проссер, не надавши інших подробиць.

Кажуть, що технічний гігант прагне ще більше розмежувати операційну систему iPhone і операційну систему iPad.

Якщо витік підтвердиться і iOS перейменують в iPhone OS, то купертинівцям доведеться змінювати назву і для ОС iPod touch.

Ім’я iPhone OS Apple використовувала для операційної системи на своєму першому iPhone. Назву було змінено на iOS в 2010 році, коли було випущено планшет компанії.

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WWDC 2020

Очікується, що Apple представить нову ОС наступного покоління під час своєї презентації для розробників 22 червня.

Також очікується, що яблучна компанія оголосить про перехід із процесорів Intel на свої власні ARM-чіпи.

Фото: Dreamstime

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