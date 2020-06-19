Cyperpunk 2077 не вийде у вересні

Дату виходу Cyperpunk 2077 – довгоочікуваної RPG з відкритим світом – знову відкладено.

Тепер стало відомо, що 17 вересня релізу гри не відбудеться, а її покажуть 19 листопада.

Про це повідомив розробник CD Projekt Red у Twitter.

У повідомленні зазначається, що станом на сьогодні гра технічно закінчена з точки зору контенту та геймплея.

Але гра настільки складна і настільки велика, що CD Projekt потрібен додатковий час, щоб “збалансувати механіку гри та виправити багато помилок”, додав розробник.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

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І знову затримка

На Cyberpunk 2077 чекають вже давно, бо розробляти гру почали ще в далекому 2013 році.

У січні CD Projekt заявила, що початкова дата релізу 16 квітня переноситься на 17 вересня.

На той час також було відкладено мультиплеєрний проект гри, який планувався до виходу після запуску одиночної версії.

Схоже, що пограти в Cyberpunk 2077 проти людей можна буде не раніше 2021 року.