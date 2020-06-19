День ангела Лілії відзначають 19 червня і 24 серпня. Дуже часто при хрещенні дитині дають ім’я Лія. Покровителькою свята є Лія Римська, захисниця вдів. День Ангела Лії всього раз на рік – 22 березня.

Всі Лілії без винятку є чарівними і прекрасними співрозмовниками. Вони завжди готові вислухати і підтримати. У них з дитинства багато шанувальників і вони важко переносять зраду.

Шлюб Лілії міцний і надійний. Вона ідеальна господиня, у якої в будинку завжди чисто і смачно пахне. Лілія не злопам’ятна, вона швидко прощає і не ображається.

СМС-привітання з Днем ангела Лілії

Нехай під крилами своїми

Лілю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

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Ліля люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

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Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела

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Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

Факти ICTV публікували список державних свят в Україні на 2020 рік.